Para los fiscales las hipótesis de Del Río y de la empleada no son excluyentes

Así lo dejó asentado el equipo de fiscales de Vicente López que lleva adelante la causa en un dictamen que elevaron al juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, como respuesta a la opinión que el magistrado les pidió, luego del pedido de sobreseimiento que había presentado la defensa de María Ninfa “Nina” Aquino (64), la mujer de nacionalidad paraguaya que trabajaba hace 12 años en la casa de las víctimas y estuvo 13 días detenida acusada como “entregadora”.

“Consideramos que la petición defensista por el momento deviene prematura; ello sin perjuicio de lo que pueda surgir con el avance de la pesquisa y la producción de las diligencias enunciadas”, señala el dictamen -al que tuvo acceso Télam-, y que lleva la firma del fiscal Martín Gómez.

“Este equipo de fiscales considera que las hipótesis recriminadas a Martín Del Rio y María Ninfa Aquino Chamorro, respectivamente, no resultan excluyentes entre sí”, opinaron los representantes del Ministerio Público.

Los fiscales argumentaron que “a la fecha se encuentran diligencias probatorias pendientes de producción (análisis de aparatos telefónicos y de las comunicaciones) que permitan reforzar o desechar su concurrencia en el sentido de la colaboración oportunamente recriminada a la nombrada para la realización del ilícito”.

“En función de ello, nos encontramos en condiciones de afirmar que la investigación no se ha agotado a su respecto y desde la misma arista, viene al caso destacar que a la fecha (…) no han transcurrido los plazos legales allí previstos”, agregan los fiscales.

El abogado de Aquino, Hugo López Carribero, salió al cruce del dictamen y aseguró este jueves a Télam que “la oposición por parte de la fiscalía a que ‘Nina’ sea sobreseída resulta a todas luces infundada, y no es coherente con las pruebas que hay en la causa”.

En las últimas horas y a través de su abogado, la propia “Nina” había difundido un video en el que pedía ir a visitar a Del Rio a su lugar de detención para recriminarle lo que hizo y el hecho de haberla incriminado en la causa.

“Me gustaría que me mire en la cara y me diga por qué me acusó de una cosa tan fea”, dijo Aquino en ese video.

Es que al día siguiente del hallazgo de los cuerpos, Aquino se transformó en la primera detenida por el crimen de sus empleadores José Enrique Del Rio (74) y María Mercedes Alonso (72), por una serie de contradicciones y actitudes sospechosas para los fiscales –tardó más de dos horas en hallar los cuerpos, no notó el desorden en le casa-, pero también porque la incriminó el propio Martín Del Rio.

El ahora detenido fue quien le dijo a los fiscales que la cartera tipo sobre de cuero rojizo hallada en la casa de la empleada y de la cual la mujer tenía una foto borrada en el celular, era una “reliquia familiar” de más de 40 años donde su madre ocultaba la llave de la caja fuerte de la casa, pero los fiscales probaron que pertenecía a una colección de los años 2010/2011 de la firma “Prüne” y “Nina” aclaró que su empleadora se la había obsequiado unos meses atrás.

Del Rio padre y su esposa Alonso aparecieron asesinados -él de tres balazos y ella de uno- el pasado 25 de agosto en el interior de su automóvil en el garaje de su casona de la calle Melo 1101, de Vicente López.

Si bien la empleada "Nina" Aquino fue la primera detenida, el juez de la causa la liberó por falta de pruebas y el 7 de septiembre los fiscales detuvieron al hijo menor de los fallecidos, Martín, como supuesto autor de un doble parricidio.

El viernes pasado, y en base a prueba fílmica, tecnológica y testimonial recopilada por la fiscalía, el juez Costa dictó la prisión preventiva de Del Rio como autor de un "doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa" (matar para lograr la impunidad), delito que prevé como única pena la prisión perpetua.

Para los fiscales, el móvil fue económico y está vinculado a la frustrada operación inmobiliaria por la cual las víctimas pensaban que ese mismo día iban a mudarse a un lujoso departamento del barrio porteño de Núñez, valuado en más de un millón y medio de dólares, y que Del Río hijo nunca pudo concretar.