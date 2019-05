"Mi hijo salió a dar una vuelta como hacía siempre y me lo mataron. No salió ni a robar, ni a tomar, ni venía de un boliche", lamentó Gladys, la mamá de Danilo, el chico de 13 años, que falleció por las lesiones sufridas en el siniestro vial, provocado por un episodio previo de violencia institucional, junto a dos amigos y el joven que conducía el auto.

Sin dudarlo, apuntó contra los dos policías involucrados directmente en el hecho, el capitán Rubén Alberto García y el oficial Leonardo Daniel Ecilape, quienes junto al subcomisario Julio Franco Micucci resultaron apartados de la fuerza de seguridad. "Tienen que dejar de ser policías", exclamó, en medio de muestras de dolor.

"Los quiero ver detrás de las rejas, como a todo asesino. Que la ley se cumpla como tiene que ser", agregó la madre, quien sospecha de una trama de encubrimiento montada luego de lo ocurrido. En tal sentido, comentó que se enteró de lo ocurrido porque su marido Juan Carlos Sansone se fue cerca de la 1.30 del pasado lunes a la guardia del hospital por un tema particular y que cuando volvió le dijo que no lo habían atendido, porque había ocurrido un accidente en la ruta 3, en el que habían muerto cuatro personas.

"Cuando me dijo eso se me salió el alma, y al rato vino un policía a mi casa a decirme 'fíjese si no le falta uno de sus hijos', y que tenía que ir a reconocer el cadáver a la comisaría", amplió Gladys, en referencia al mal trato recibido frente a la tragedia que le toca atravesar.

Según su relato, una vez en el centro asistencial no tuvo "la fuerza ni el coraje para entrar a reconocer el cuerpo", y uno de las personas que la recibió le preguntó "para qué mierda tenés tantos hijos, tenés diez y no pudiste cuidar a uno". "No sé si esa persona era un policía, un médico o alguien que estaba ahí", puntualizó.