Por la suba del dólar, los narcotraficantes restringen la venta de droga

Así lo afirman expertos en estas cuestión, que hablan de una "abstinencia obligada". Los narcotraficantes acopian la droga hasta que el mercado se estabilice.

La devaluación realizada días pasados y la consecuente subida en el precio del dólar generó un cimbronazo económico. La realidad no escapa a los narcos que venden las sustancias ilegales en el mercado local, ya que no tienen un precio fijo, lo que derivó en la falta de marihuana, cocaína y pastillas para el consumo de adictos. Mientras tanto, expertos sostienen que la abstinencia a la fuerza se extenderá por varios días más, ya que los vendedores esperan que se estabilice el precio de la moneda extranjera para no perder sus “inversiones” .