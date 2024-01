Salta: hallan asesinada a puñaladas a una joven y detienen a un sospechoso

El crimen se registró este domingo por la tarde, pasadas las 18.30, y fueron residentes del barrio Tabacalero de la mencionada ciudad, ubicada a 58 kilómetros de la capital provincial, quienes alertaron al Sistema de Emergencias 911 que había una mujer gravemente herida sobre la vía pública.

A continuación, acudieron al lugar personal policial y una ambulancia, que constataron el fallecimiento de la joven, identificada como Julieta Siles. Inicialmente, los médicos que atendieron a la víctima señalaron que presentaba una herida de arma blanca y un traumatismo encéfalo craneano.

En ese contexto, intervino en la investigación el fiscal penal Gabriel González, interino en la Unidad de Femicidios en feria, quien se hizo presente en el lugar del hallazgo y coordinó las tareas de rigor del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas (UGAP).

Por otro lado, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para la realización de la autopsia.

Salta-femicidio.jpg El lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de la joven. Gentileza: Hola Salta Noticias.

Mientras tanto, voceros judiciales confirmaron que un hombre fue detenido como sospechoso de haber participado en el crimen de Julieta, aunque los investigadores no descartaban la intervención de otras personas.

Sobre el hecho, una amiga de la mujer asesinada, Florencia Cuello, publicó un posteo en la red social Facebook: "Me quedo con todos nuestros momentos lindos, por todo lo compartido, por las tantas veces que supimos escucharnos o simplemente estar, fuimos tan unidas y compinches las dos. Imposible borrar tantos recuerdos juntas, los guardare siempre en mi corazón. Me duele el alma saber que ya no estas, que injusto es todo. Te arrebataron la vida y pediremos Justicia por vos. Que en paz descanses linda infinita".

En tanto, familiares y allegados a la víctima convocaron a una manifestación para mañana a las 20 en la plaza central de General Güemes, a la cual pidieron concurrir con velas, carteles y ropa de color morado.

Este es el segundo femicidio registrado en la provincia de Salta en lo que va del 2024, luego de que el 17 de enero fuera asesinada a puñaladas Laura Díaz (64) en la localidad de Metán.

Dicho crimen se produjo en una vivienda de la ciudad situada a 154 kilómetros al sur de la ciudad de Salta, donde la mujer de 64 años resultó herida con un arma blanca en la zona abdominal.

Por el femicidio, se detuvo en el lugar a un hombre de 72 años, con el que la mujer mantenía una relación de pareja, quien fue imputado por el asesinato por el fiscal penal 2 de Metán en feria, Gonzalo Gómez Amado.