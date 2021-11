Se incendió un hotel de Avenida Corrientes y evacuaron a los pasajeros

La gran cantidad de pasajeros, en su mayoría turistas extranjeros, se encontraba durmiendo y sólo unos pocos se habían levantado para desayunar y debieron desalojar rápidamente las instalaciones con lo puesto, tal como indica el protocolo.

Incendio-Novotel.mp4

El humo se hizo visible a través de una ventana del décimo piso del edificio, en el arranque de una jornada laboral y sobre una arteria con mucho tráfico.

Dos dotaciones de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires se hicieron presentes para combatir el foco que -según se informó- se habría originado en el placar de una de las habitaciones de esa planta.

El servicio de Emergencias de la Ciudad informó a las 8.20 que el fuego fue dominado. No obstante, minutos antes de las 9 el tránsito aún permanecía interrumpido en Corrientes entre Uruguay Talcahuano debido a la presencia de las autobombas y de ambulancias del SAME. Afortunadamente no se registraron heridos y los pasajeros tendrán una apenas una anécdota para contar.