Los agresores de 26 y 27 años del hijo de la modelo y del empresario Alejandro Gravier cumplen prisión preventiva por un plazo de 90 días, acusados por “lesiones dolosas graves” y deberán cumplir con el acuerdo al que arribaron las partes, vinculados a reglas de conductas para poder salir en libertad, consignaron indicaron este martes voceros judiciales.

Esas medidas acordadas y aceptadas por los imputados serán la de no concurrir a boliches, no consumir alcohol y no acercarse a la víctima.

Los agresores tampoco podrán “cometer otros delitos en los próximos cuatro años porque en caso de hacerlo podrían volver a prisión”, explicó en declaraciones periodísticas el abogado de la familia Gravier, Germán Pugnaloni.

valeria mazza.jpg La agresión a Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, ocurrió a la salida de una disco en la ciudad santafesina de Rosario.

"Las partes lograron un acuerdo que conviene a todos. Se trata de aceptar la responsabilidad y abreviar un juicio que llevaría mucho tiempo con todo lo que ello implica, especialmente para los agresores”, destacó Pugnaloni.

Una de las condiciones del acuerdo que deberán cumplir los atacantes es la de hacer un curso en el INADI por discriminación, ya que, según el fiscal Rodrigo Santana, se refirieron en términos despectivos a Tiziano Gravier al llamarlo "Tincho" antes de golpearlo, mientras que además tendrán que estar a disposición para acciones estatales o campañas anti discriminación.

El hecho

Tiziano Gravier sufrió una fractura mandibular por los golpes que recibió al ser agredido por dos jóvenes el sábado 4 de junio pasado en la puerta de un local nocturno del barrio Pichincha, ubicado en la zona centro de Rosario.

Cuatro días más tarde los agresores se presentaron voluntariamente en el Centro de Justicia Penal de Rosario y fueron imputados con prisión preventiva por el plazo de 90 días.