Un bailarín sufrió un ataque homofóbico de sus vecinos

La familia sostiene que se trató de un ataque homofóbico de parte de sus vecinos, ya que aseguró que desde hace años Tito sufre hostigamiento por su orientación sexual.

En declaraciones televisivas, Roberto Costilla explicó cómo fue el ataque que ocurrió a las siete de la mañana del domingo: “Yo estaba por entrar a mi casa prácticamente, y me empezaron a golpear, me di vuelta para defenderme, pero sentí un golpe en la pierna que inmediatamente me la quebró y caí al piso”.

Costilla afirmó que “lo estaban esperando” porque lo agarraron de espaldas y contó que cuando su familia lo fue a rescatar también fue agredida por el padre e hijo de la familia de los vecinos, que aseguran que lo hostigan hace casi dos décadas por su orientación sexual.

“Logré sacar el celular y llamar a mi familia que estaba adentro de mi casa para que me vengan ayudar. Yo sentía que me desmayaba del dolor, pero cuando levanté la mirada vi que estaban agrediendo a mis padres con palos”, expresó el bailarín, cuyo futuro profesional quedó seriamente comprometido por la lesión.