Un joven denunció un ataque homofóbico en un boliche

Daniel Callejas, la victima de la agresión, explicó en su cuenta de Instagram lo ocurrido y aseguró que mientras era golpeado le gritaron “te vamos a matar puto de mierda”. También pidió a las autoridades “que se tomen las medidas correspondientes” porque, según él, “esto pasa todos los días”.

“Hola, mi nombre es Daniel Callejas, hablo con miedo, pero hablo porque muchas personas de mi comunidad por actos homofóbicos y de violencia como el que yo viví no están entre nosotros. Por eso siento la responsabilidad de no quedarme callado”, comenzó el texto que compartió en Instagram, junto a unas fotos donde se lo ve con marcas de golpes en su frente y nariz.

El joven dijo que fue expulsado de un boliche de forma forzosa: “Me sacaron violentamente del VIP agarrándome de las muñecas. A lo que yo les pedí un montón de veces que me soltaran, que yo podía caminar solo”. Según contó, cuando preguntó el motivo por el cual lo sacaron le argumentaron: “Algunos clientes se habían quejado de la forma en que yo bailaba”.

Luego Callejas explicó que lo llevaron hasta la calle y él pidió que lo dejaran nuevamente ingresar porque sus documentos y riñoneras estaban adentro, pero su pedido fue ignorado.

Mientras estaba en la calle frente al bailable, el joven relató que llegó un chico a hablarle: “En un momento se fue, acto seguido llegaron dos chicos más que me empezaron a decir ‘puto de mierda, te vamos a matar’. Yo pensé que iban a matarme, porque me empezaron a pegar tan fuerte en la cara que quedé inconsciente”.

202202021232485a87eaea195afab7640af41cce05f039.jpg El joven agredido en un boliche dio su testimonio en Instagram.

Y agregó : “Luego no sé qué pasó, no sé cuántas veces me golpearon ni que hicieron, porque cuando me desperté, estaba entre los autos tirado en el piso, me di cuenta que estaba lleno de sangre, intenté hacer presión para detener la hemorragia y caminé unos metros hasta donde estaban las personas de seguridad (del boliche)”.

En su testimonio, completó: “Les pedí ayuda, porque se supone que en el lugar tenía que haber un médico, no me dieron asistencia médica ni llamaron a la ambulancia, me ignoraron y me trataron de loco. Por todo ese tiempo que necesité asistencia médica y que me habían robado y ellos no hicieron nada”.

El joven aclaró que una chica le vino a ofrecer ayuda: “Gracias a ella, logré ubicar una amiga dentro del boliche, ella es la que me llevó al hospital para que me suturen la cara”.