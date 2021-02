Una joven denunció al chef Pablo Massey por acoso sexual

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Trinidad Benedetti narró que Pablo Massey la manoseó durante una jornada de trabajo, y denunció que otros empleados jerárquicos del establecimiento cuestionaron sus denuncias.

"Voy a contarles una historia sobre mi paso en 'La Panadería de Pablo', trabajé ahí por un período de entre siete u ocho meses cuando tenía 20 años, hace unos cuatro años; fue mi primer trabajo en un lugar copado y el primero dentro de la pastelería, yo amaba ese trabajo y dejé cuerpo, sangre, alma y mi dignidad, todo ahí", escribió la profesional en su denuncia sobre acoso sexual.

La joven denunció que fue manoseada por Pablo Massey y contó que "sin hacer quilombo, sin hacer escándalo ni nada, hablé con una de las encargadas esa misma noche y le pregunté si era normal que Pablo le toque el culo a las empleadas, y ella me dijo que sí y que tenía dos opciones, o no hacer nada porque es un viejo gagá y ahí ya todos sabían o pegarle una cachetada, y que cualquiera de las dos era válida; obviamente no le pegué la cachetada".

"Al día siguiente hablé con Rodrigo (Da Costa) y Nicolás Calderone, que era el gerente en ese momento, ambos actuaron muy sorprendidos, muy impactados, no podían creer y me dijeron que iban a tomar cartas en el asunto; les pedí que no me dejaran a solas con él, que me sentía muy incómoda, que no sabía bien que hacer y que la pasaba todo el tiempo nerviosa cada vez que escuchaba la voz de Pablo", añadió recordando el hecho de acoso sexual.

La joven subrayó que "el chabón (Massey) todavía me molestaba y entonces les dije que eran unos imbéciles que no me estaban tomando en serio, Rodrigo (Da Costa) se enojó y me dijo que estaba loca y era una maleducada, no me voy a olvidar que me dijo 'mirate lo que sos, ¿vos te pensás que un chabón con la guita y la fama de Pablo se va a dar vuelta a fijarse en una piba como vos? ¿Quién te pensás que sos? ¿Te viste?'".

"Él (Da Costa) supo lo que me habían hecho a mí y no hizo nada, yo pasé de que me digan que era la mejor pastelera que habían tenido en 'La Panadería de Pablo' a ser la peor y a sufrir durante dos meses, hasta que pude encontrar otro trabajo e irme de ese lugar", enfatizó la joven.

"Me dan asco, Rodrigo Da Costa, Nicolás Calderone, Joaquín Aramburu que era el jefe de cocina de la noche y era un asco; y Pablo Massey me da pena porque no sé ni que decir de él. Pero son personas que tienen plata, fama y contactos, y tuve miedo de hablar de lo que me pasó por mucho tiempo pero es momento de que dejen de manejarse con esa impunidad", completó Benedetti en un video que a menos de 24 horas de su publicación acumulaba 13.459 Me Gusta en su cuenta de Instagram.