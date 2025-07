A 31 años del atentado, la AMIA vuelve a reclamar Justicia con un video titulado Aniversarios

“La impunidad sigue; el terrorismo también” será el lema de la jornada, organizada en conjunto por la AMIA, la DAIA y los familiares de las víctimas. Durante la ceremonia se rendirá homenaje a las 85 personas asesinadas en el ataque adjudicado a Irán y a miembros del grupo Hezbollah. También se recordará que, pese al paso del tiempo, la causa judicial permanece estancada y sin condenas efectivas.

El video que se estrenará -pieza central de esta conmemoración- plantea desde el inicio una pregunta incómoda pero potente: “Los aniversarios más recordados tienen números redondos… ¿quién conmemora los 31 años de algo?”. A lo largo del relato, Darín expone con crudeza el sentimiento persistente de vacío, injusticia e impotencia: “El dolor no entiende de números. No necesita una cifra precisa para seguir estando. El dolor sabe de preguntas que no encuentran respuestas, de búsquedas eternas”.

Más adelante, el actor remarca que no se trata de una fecha más ni de un recuerdo aislado. “No es un aniversario de casamiento como los que se dejaron de celebrar cuando explotó la bomba, ni el cumpleaños de un hijo, como los que pasaron de festejarse a recordarse”, afirma con tono emotivo, dando voz a un dolor que no cesa con los años.

El acto oficial comenzará el viernes a las 9:53, hora exacta de la explosión. Contará con palabras del presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, y la conducción de la periodista Mariana Fabbiani. Además, el músico Germán "Tripa" Tripel tendrá a su cargo la intervención artística de la jornada. Como cada año, los familiares de las víctimas compartirán sus mensajes, en una ceremonia que convoca a toda la sociedad a no olvidar.

“Sigue pasando el tiempo y continuamos sin ver avances en la investigación del peor atentado perpetrado por el terrorismo internacional en la Argentina”, advirtió Armoza. Y añadió: “No bajaremos los brazos hasta que los responsables por la masacre cumplan sus condenas, por el crimen de lesa humanidad que cometieron”.

En ese sentido, el titular de la AMIA convocó a la ciudadanía a participar del acto y acompañar a las familias en un nuevo reclamo por verdad y justicia. “La causa AMIA está en el expediente. Saben lo que pasó. Y nosotros seguimos de pie”, concluyó.