A 20 días de los comicios generales, Alberto Fernández encabezó un acto en la Facultad de Agronomía de la UBA, ubicada en Chorroarín 280 de la ciudad de Buenos Aires, en el que presentó un plan contra el hambre, basado en un consenso entre distintos sectores, por lo que convocará a empresarios, movimientos sociales, referentes de comedores, sindicatos y la Iglesia.

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo: "Eso es algo que me obsesiona porque la verdad que no quiero gobernar para algunos, quiero hacerlo para todos. Aunque algunos sean la mitad, no alcanza”.

En la presentación, Alberto Fernández hizo referencia al libro "El Hambre" de Martín Caparrós y sostuvo: "Olvidemos toda diferencia, juntémonos para terminar de una vez con la pobreza en Argentina"