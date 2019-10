El candidato a presidente del Frente de Todos se volvió a mostrar con Florencio Randazzo durante una gira por la ruta nacional 7

Alberto Fernández dijo que "no somos capaces de alimentar a 15 millones de pobres" en un acto en la ciudad bonaerense de Chacabuco donde continuaba con la recorrida de campaña por el oeste bonaerense junto a Florencio Randazzo, el ex ministro de Transporte de Cristina Kirchner, con quien no se reunía en público desde que encabeza la formula presidencial del Frente de Todos.