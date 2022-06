Alberto Fernández: "No me gustó lo que hizo Matías Kulfas"

"No me gustan los off. No me gustan las cosas dichas por secreto, cuando un funcionario habla, tiene que hablar públicamente. No me gustó lo que hizo Matías por eso tomé la decisión que tomé. Lo que piensa Matías es lo que piensa Matías, no lo comparto", dijo el mandatario en Casa Rosada.

“Es un tema superado. El juez resolverá lo que tiene que hacer”, afirmó en un contacto con los periodistas acreditados que celebraron su día.

En cuanto a la relación con Cristina, Fernández aseguró: "Con la vicepresidenta sabemos bien lo que cada uno piensa, sabemos bien los roles que tenemos cumplir y los dos tenemos la responsabilidad institucional que debemos tener, con lo cual con eso nunca tuve ningún temor y ninguna duda. Mi preocupación, en todo caso, es ver cómo el Gobierno funciona; pudimos reemplazar con Daniel Scioli a Matías Kulfas".

"Daniel es un gran amigo, lo hablé mucho con Sergio Massa, cuya opinión yo pondero particularmente”, expresó sobre la llegada del actual embajador en Brasil y sumó: "[Estoy] feliz por el ingreso de Agustín (Rossi), otro valor incalculable para mi gabinete".

Tras un lunes agitado entre reuniones y conversaciones telefónicas, el presidente Fernández aceptó formalmente la renuncia del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Luego de una reunión de más de una hora en el despacho del primer piso de la Casa Rosada, ambos a solas, dialogaron sobre la polémica con Cristina Kirchner y Kulfas ratificó su denuncia contra funcionarios del área de Energía, por supuestas irregularidades en la licitación de caños para el gasoducto Néstor Kirchner, por las que la vicepresidenta había pedido su renuncia.