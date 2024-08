Alberto Fernández se defiende de las acusaciones de Fabiola Yañez: "Nunca he golpeado a una mujer"

"Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra (exsecretaria Legal y Técnica durante su presidencia) y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la Justicia y que la Justicia resuelva", subrayó el exmandatario en la nota con el diario El País, de España.

Fernández reconoció que las discusiones con su expareja fueron frecuentes y pudo haber existido violencia verbal, pero aclaró que la misma fue "mutua" y nunca "física". También consideró que la denuncia de Yañez es falsa y estimó que la exprimera dama tomó esa postura, porque "alguien la incentivó con otros fines".

"Durante cuatro años fui presidente de este país y promoví las políticas de género y sé que en casos como éste la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar", aseveró el exjefe de Estado.

Asimismo, Fernández no se responsabilizó por el chat en el que Yañez le reclama haberla golpeado durante tres días seguidos: “No lo sé, porque de mi celular desaparecieron todos los chats de 2022 y de 2023 con Fabiola. No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación. Es muy posible que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque me sentía sofocado y agobiado”.

fabiola-yanez-y-alberto-fernandez Alberto Fernández fue denunciado por la exprimera ante el juez Ercolini por violencia de género.

“Francamente, no lo logro entender. Vuelvo a repetir, nunca ejercí violencia física contra Fabiola, ni contra ninguna mujer. No tengo el chat, no sé cómo es la conversación, no entiendo de qué está hablando cuando dice que llevo tres días golpeándola. Eso nunca ocurrió”, ratificó.

El exmandatario surigió también que "hay un aprovechamiento político del Gobierno" en medio de las acusaciones en su contra por violencia de género. "No tengo la menor idea de cuándo fue. El hecho es muy trascendente y no quiero eludirlo. Pero esto apareció en un chat de mi secretaria (María Cantero) con un mensaje de Fabiola a ella y no entiendo por qué no apareció antes. Si no se hubiese secuestrado ese teléfono, no estaríamos hablando de estas cosas", dijo.

En otro extracto de la entrevista, Fernández admitió que “uno cuando se enoja dice muchas cosas y puede ser ofensivo”, pero se encargó de remarcar que él también recibió violencia verbal. “Si eso fuera así, yo también lo padecí”, acusó.

Por último, el expresidente manifestó que conocía el estado emocional de su expareja y que por eso responde de la manera que lo hace: “Sé en qué situación personal estaba ella y no quiero exponerla públicamente. Para dar respuesta a esa pregunta tendría que contar cosas que no debo contar en los medios. No estoy para alimentar toda la mugre que mediáticamente se está generando”.

Noticia en desarrollo