Alberto Rodríguez Saá: "La carta de Cristina ultrajó la figura presidencial"

Rodríguez Saá realizó un duro diagnóstico sobre la derrota electoral que sufrió su partido, Fuerza San Luis, así como el Frente de Todos -integrado por su hermano Adolfo Rodríguez Saá en el Senado- en las PASO y reconoció que le dolió, aunque lo tomó como un llamado de atención de sus co-provincianos, a los que les pidió "perdón".

Rodriguez-Saa.mp4

Reveló además que mantuvo un encuentro con Alberto Fernández en el que le dijo "yo vine pensando en hablar de la crisis, de qué podía aportar y me encontré con un hecho consumado. Y le dije que me quedé para hacer un desagravio a la investidura presidencial que no se puede y no se debe maltratar".

El mandatario provincial aseguró que el presidente le agradeció su "sinceridad" y contó que durante la cumbre en La Rioja le planteó su preocupación por la situación política y económica que atraviesa el país, la cual calificó de "desesperante". "Pero se agravó la situación nacional estos días y se lo dije al presidente delante de todos", declaró.

Rodríguez Saá criticó las renuncias que hicieron circular los ministros kirchneristas del Gabinete y consideró que "se generó una situación de escándalo y eso roza la investidura presidencial". "Hubo una declaración de la diputada nacional (Fernanda) Vallejos que manchó la investidura presidencial. Y hubo una carta de la señora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que rajó, ultrajó la figura presidencial", criticó con dureza.

"El presidente me agradeció la sinceridad de mis conceptos. Y quedó claro clarita mi posición: en San Luis no somos kirchneristas y tampoco somos fernandistas. Somos Fuerza San Luis", puntualizó ante el aplauso de sus colaboradores.

Acto seguido dijo que no se puede hacer "el distraído" y pensar que en las elecciones sólo están hablando de la Nación, por lo que reconoció que el resultado de las urnas le dio un mensaje: "En San Luis me dijeron: 'Alberto, no nos gustó mucho el manejo de la pandemia'. 'Alberto, la situación económica es de ses pe ran te'".

Tras su mensaje, enumeró una serie de medidas sanitarias y económicas tendientes a recuperar la normalidad de las actividades en su provincia.