Alberto y Cristina, cada vez más distanciados y en actos distintos 

“Cristina presidenta” se escuchó corear de pie a quienes se reunieron en el Centro Cultural Kirchner para participar del Foro Mundial por los Derechos Humanos y escuchar a Cristina Fernández de Kirchner quien habló recién a las 21.16 a pesar de que se había anunciado que su disertación sería a las 17. Ocurre que antes de que la vicepresidenta hablara, se escuchó al ex presidente de Colombia, Ernesto Samper; al ex juez español Baltazar Garzón; al ex presidente de Bolivia, Evo Morales; al ex presidente de Ecuador, Rafael Correa y a ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

Todos hicieron referencia a la situación judicial de Cristina Kirchner. “Lo que se busca es la proscripción”, dijo Baltazar Garzón. Y Evo Morales afirmó: “Es delito defender a la gente más humilde, por eso las persecusiones políticas”. Pero, tal vez, el más claro fue Samper —quien gobernó Colombia entre 1994 y 1998—, al asegurar que “tus amigos no necesitamos leer la sentencia para saber que eres inocente”.

En ese preciso momento, la transmisión de streaming del Foro Mundial por los derechos humanos tenía unos 3.700 asistentes a través de youtube, mientras que el canal oficial de la Casa Rosada —que transmitía el acto en Resistencia, Chaco— apenas tenía 60 personas mirándolo a través de esa plataforma.

Los dos canales de televisión que transmitieron el acto que se realizó en el Centro Cultural Kirchner mostraron en un momento la pantalla partida: de un lado Cristina Kirchner; del otro, Alberto Fernández en Chaco. Pero sólo una de las imágenes tenía sonido, y era la del acto del que participaba la vicepresidenta.

Dentro del kirchnerismo ya reconocen abiertamente que no sólo no hay diálogo entre el presidente y la vicepresidenta, sino que esto no parece generarles ninguna preocupación. Fue Jorge Ferraresi —flamente interventor de Edesur designado por el ministro Sergio Massa— quien lo dijo que mayor calidad y en “on the récord”: “No hay relación con Alberto, creo. No es necesaria. A esta altura ya no, ya pasó, ya está, quedan 14 semanas para cerrar listas”, sentenció.

En el entorno de Alberto Fernández no se atreven a tanto. Sin embargo, reconocen que desde el kirchnerismo más duro impulsan decisiones sin consultarlo y sin darle participación alguna. Se referían, claro está, a la designación de Ferraresi —hombre de confianza de Cristina Kirchner y vicepresidente del Instituto Patria— como interventor de Edesur. En este caso, la falta de confianza y de diálogo entre el presidente y la vice, dejó atrapado en el medio a Sergio Massa, quien hasta ahora había logrado mantener una equilibrada distancia de uno y de otro.

“Nos persiguen porque igualamos a la sociedad, porque defendemos el derecho de los trabajadores a participar equitativamente lo que se produce”, dijo Cristina Kirchner tras asegurar que las causas en su contra son producto del lawfare.

“No me importa si me van a inhabilitar o si me van a meter presa. Me interesa saber si vamos a volver a construir un país como el que alguna vez tuvimos. Ese que construyó el peronismo”, agregó. Una vez más habló como si no fuera parte de este gobierno, una gestión de la que no se siente parte, y que parece dejar en manos de Alberto Fernández, de quien está cada vez más lejos.