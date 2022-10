Barrionuevo pidió un plan para solucionar "el problema inflacionario"

Barrionuevo instó al presidente Alberto Fernández a "convocar a UIA, AEA, los grandes empresarios, que son los formadores de precios, y la CGT" para definir un plan conjunto para solucionar el problema inflacionario.

"Tiene que haber un acuerdo, si no no podemos seguir peleando. ¿De qué me vale cobrar el 100% si después se lo comen el supermercado y los impuestos? Tenemos que buscar una estabilidad y la tenemos que buscar entre todos", sostuvo el jefe de UTHGRA.

Al ser consultado sobre las protestas del Sindicato de Choferes de Camiones en las puertas de distintas compañías, Barrionuevo afirmó: "Que los atraviese (los camiones). Lo puede atravesar un día, dos días, pero después se te termina el combustible. ¿De qué vale hacerme el cocorito? Si yo sé lo que en mi rubro pueden dar" en la paritaria.

Barrionuevo criticó también las múltiples marchas por el Día de la Lealtad. "Los Moyano hacen una marcha con (el líder de La Cámpora) Máximo (Kirchner) y entidades sociales a Plaza de Mayo. Nosotros estamos en la organización prolija de dirigentes sindicales de todo el país", indicó.

"Mientras más cara sea la logística, más problemas vamos a tener con la inflación", lo cuestionó el líder gastronómico, opositor al camionero en la conducción de la central.