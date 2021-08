Cafiero destacó que la Argentina "atraviesa una sostenida reactivación económica"

"La Argentina tiene hoy una sólida reactivación económica, la tarea que tenemos como Gobierno es que si ya estamos superando el impacto de la pandemia, en el Presupuesto 2022 se debe consolidar la reactivación económica", sostuvo Cafiero al exponer ante políticos y empresarios.

Embed

En la conferencia, que al igual que el año pasado se llevó a cabo de manera virtual, Cafiero destacó que “hay más de 1800 obras públicas en todo el territorio nacional, que son las que están traccionando la construcción privada y el empleo. Todos los recursos que el Estado dispone y cómo apalanca a las actividades productivas, se empiezan a ver con la recuperación sostenida del consumo que estamos teniendo”.

El jefe de Gabinete explicó que “tenemos que poder ser parte de la generación que tuvo la astucia, la inteligencia y, sobre todo, el coraje de poder sentarse a una mesa con los que piensan distinto”.

Cafiero manifestó además que la Argentina "fue uno de los países que menos trabajo registrado perdió porque tuvo políticas muy fuertes durante la pandemia" y por "traccionar políticas públicas vinculadas a la atención y al cuidado de la gente".

ADEMÁS:

AFIP suspendió embargos y ejecuciones a PYMES

En su discurso, Cafiero también manifestó: “debemos construir consensos políticos, porque tenemos que definir la Argentina que viene. Queremos un país productivo, que genere empleo y que la generación de empleo haga reducir la pobreza”.

El ministro coordinador detalló además: ”A eso lo tenemos que hacer a partir de una triple sostenibilidad; tiene que ser sostenible en el tiempo económicamente, tiene que haber sostenibilidad social. Tenemos que poder construir esos consensos y que sean duraderos en el tiempo”.

La conferencia, organizada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y Americas Society Council of the Americas, se realiza en formato virtual y cuenta con la coordinación del titular de la Cámara Argentina de Comercio, Natalio Grinman y la presidenta y CEO y de Americas Society/Council of the Américas, Susan Segal.

En la jornada también expondrán otros funcionarios del gobierno nacional como el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá; el ministro de Economía, Martín Guzmán; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; además del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini.