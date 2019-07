Beraldi, de amplia trayectoria en la Justicia, afirmó en un primer instante que "la Justicia actúa de común acuerdo con el Gobierno", al referirse a la citación realizada al precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, en la causa por supuesto encubrimiento al atentado a la AMIA.

"Es otra cosa desproporcionada, desafortunada y muestra cómo se ha politizado la Justicia de Comodoro Py actuando en conjunto con el Gobierno para generar noticias que tapen la debacle económica en plena campaña", dijo el abogado en LNE (A24).

Asimismo, el letrado explicó que varios miembros de la “corporación judicial” "Se coordinan como en el tema de obra pública, que básicamente es un juicio que no tendría que haber empezado".

Al ser interrogado por Novaresio sobre las causas por las cuales no tendría que llevarse a cabo el juicio por corrupción en la obra pública, Beraldi especificó que el proceso comenzó sin que la parte acusadora presentara las pericias necesarias para corroborar las hipótesis. “No están las pruebas, no están las pericias hechas, hay planteos de nulidad y un montón de otras circunstancias que son las que hoy plantee en la audiencia en la que se trataron cuestiones preliminares. Son planteos que si un estudiante de derecho me dijera lo contrario se va a los cinco minutos”, explicó.

“¿Qué pienso cuando escucho que dicen ‘Cristina chorra’? Bueno, en la Argentina se dice cualquier cosa. Uno pasa de ser campeón al último de los delincuentes. Y después, tal vez vuelve, a la palestra. Si yo tengo que pensar por lo que veo en la calle, Cristina es ídola y no chorra”, dijo en otro tramos de la entrevista, en la que se manifestó “peronista” e “hincha de Boca Juniors”.

“Nunca he conversado con (Claudio) Bonadío. Me decían que yo soy enemigo del juez pero la verdad es que no lo conozco más que de haber tenido dos o tres conversaciones en 20 años. Tampoco tiene razón de ser el presentarme ante una persona que tiene estos grados de arbitrariedad”, explicó, sobre el magistrado que lleva adelante las causas contra Cristina Kirchner, del que agregó que no va a las indagatorias.