Causa por violencia de género: declara el médico de confianza de Alberto Fernández

Saavedra fue apuntado por Fabiola Yáñez, quien aseguró que el médico conocía los golpes que le habría propinado el ex jefe de Estado y que, para tratarlos, le habría dado globulitos de árnica.

"Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual, y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije: ‘¿Qué me hiciste?’. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión. Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial como primera dama, así que viajé igual. Al principio solo se veía colorado, pero me quedé 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar a un color cada vez más fuerte. Volví y me quedé en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, llamamos al Dr. Saavedra, jefe de la Unidad Médica Presidencial. Me dio globulitos de árnica y me dijo que se iría con el tiempo. Estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”, relató Fabiola en su primera presentación en la causa.

Al ex titular de la Unidad Médica Presidencial le consultarán sobre la atención que brindó y, fundamentalmente, si conocía o sabía de los golpes y agresiones que Yañez denunció haber sufrido. Tanto la defensa de Fernández como la querella de la ex primera dama relevaron a Saavedra del secreto profesional, por lo que no tiene limitaciones para declarar.

“De acuerdo con las manifestaciones de mi representado, esta parte no tiene objeción alguna y releva del secreto profesional al Dr. Saavedra con la finalidad de declarar como testigo en las presentes actuaciones y estrictamente ceñido al objeto procesal de esta pesquisa”, planteó la defensa del expresidente en la causa.

Según trascendió, el fiscal González tiene preparadas 98 preguntas para Saavedra. “¿Vio a Yañez con un ojo morado? ¿Le hizo mención a alguna agresión física?” son dos de las preguntas clave incluidas en el interrogatorio.

En la causa ya declararon la periodista Alicia Barrios y la ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, cuyo teléfono fue el disparador de la investigación. Secuestrado en el marco de otra causa, el celular de Cantero reveló diálogos con Fabiola Yañez y fotos con moretones (en la cara y los brazos) que le habría enviado en 2021.

Alberto Fernández se atiende con Saavedra desde hace más de una década. Trabajó en el Otamendi desde 2001, donde fue jefe de Clínica Médica, es el médico de confianza del ex presidente, es oriundo de La Plata y está casado con la también médica Irene Ennis.

Saavedra se recibió en 1994 en la Universidad Nacional de La Plata, desde principios de 2001 se desempeñaba en el Sanatorio Otamendi, en 2021 llegó formalmente a la Casa Rosada para dirigir la Unidad Médica Presidencial (UMP) y su nombre tomó protagonismo un tiempo antes de ser designado al frente de la misma.

En junio de 2019, el médico atendió a Alberto Fernández por una inflamación en la pleura que lo obligó a interrumpir su campaña presidencial para realizarse unos chequeos, mientras que en noviembre de 2014, Saavedra integró el equipo que recibió a la por entonces mandataria Cristina Kirchner, quien había quedado internada en el Sanatorio Otamendi a raíz de un cuadro febril infeccioso.

Además, el nombre de Saavedra también sobresalió a mediados de 2020 cuando le recomendó a Fernández que tome precauciones ante el avance del coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y, a través de un escrito, le aconsejó no salir de la Quinta de Olivos o restringir al máximo posible el contacto interpersonal.