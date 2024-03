Córdoba: crece el escándalo por denuncias de abuso sexual contra un funcionario municipal

Bermúdez fue imputado hoy por abuso sexual simple tras la denuncia de acoso que realizó una empleada de esa municipalidad, que se suman a otras dos denuncias similares de trabajadoras de ese organismos que aseguraron ante la justicia haber sufrido acosos por parte del exfuncionario.

A esas tres graves acusaciones se agregan otros casos de abuso sexual que se habrían producido cuando Bermúdez era subsecretario de Transporte de la Nación.

Las empleadas describieron actos de acoso, insinuaciones y tocamientos a una persona que dependía por jerarquía del ex funcionario.

La segunda denuncia realizada en Córdoba se realizó esta mañana en el Polo de la Mujer y fue incorporada a la misma investigación que lleva adelante la fiscal de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual, Ingrid Vago.

La imputación inicial contra Bermúdez fue por abuso sexual simple, sin acceso carnal, bajo el artículo 306 in fine del Código Penal, que permite abrir el proceso de instrucción. Por este delito puede ser penado con entre 4 meses y 5 años de prisión.

Cabe destacar que por esta denuncia Bermúdez fue separado de su cargo y se solicitó su renuncia mientras se espera que la Justicia defina responsabilidades.

Otras denuncias

Sin embargo, no es la primera denuncia que recibe Bermúdez. El ahora ex funcionario, que llegó a la política de la mano de Luis Juez, fue clave en la gestión de Daniel Giacomino donde ocupó los cargos de secretario de Transporte y de Economía. Por ese período recibió denuncias públicas de manejos financieros irregulares, aunque en esa ocasión no llegaron a la justicia.

Nota: Se presumen la inocencia de Gabriel Bermúdez hasta tanto sea declarado culpable por medio de una sentencia firme inapelable.