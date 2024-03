Causa Vialidad: Cristina Kirchner pidió su absolución

Ante la Cámara de Casación, que revisa la condena dictada en su contra por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, la defensa de la ex presidenta sostuvo que la condena fue “un acto de una arbitrariedad monumental”.

El abogado Carlos Beraldi le pidió al máximo tribunal penal del país que “corrija todos esos vicios” y “absuelva” a Cristina Kirchner.

Beraldi, quien ejerce la defensa técnica de la ex jefa del Estado, recurrió a un lenguaje llano en su exposición para que “la gente común, sin conocimientos jurídicos, entienda concretamente cuán grave ha sido este proceso y cuán grave ha sido la sentencia”.

En ese contexto señaló: “hay dos derechos. Uno, el que se le aplica al resto de los argentinos; otro, el que se le aplica a mi defendida, siempre, para investigarla, procesarla y condenarla”.

Beraldi recordó que la ex presidenta fue acusada en más de 80 causas judiciales, entre ellas “que no tenía el título de abogada hasta la traición a la Patria”.

Sobre la Causa Vialidad, única en la que hasta ahora fue condenada, el letrado sacó a relucir una opinión fundamentada del actual procurador del Tesoro y ex juez de la Corte Suprema, Rodolfo Barra, que ayer fue difundida en las redes sociales por Cristina Kirchner.

En ese documento, de carácter consultivo, Barra afirmó que “no hay elementos para acusar” a la ex presidenta.

Según interpretó Beraldi, la opinión de Barra sostiene que la intervención de Cristina Kirchner en las 51 licitaciones adjudicadas al empresario Lázaro Báez se cimentaron sobre “actos administrativos normados y con sus respectivas instancias de control”

Finalmente, el representante de la exmandataria criticó “el teatral alegato del fiscal” Diego Luciani durante el juicio y afirmó que “de manera categórica, todas estas cuestiones quedaron desarticuladas”.

image.png Cristina Fernández hoy cumple 71 años.

La picante reacción de una diputada kirchnerista en la Bicameral de DNU

La diputada de Unión por la Patria Ana Carolina Gaillard apuntó en forma contundente contra el oficialismo y los bloques aliados en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo a los que acusa de dilatar el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023: "íDéjense de hacer los pelotudos!", les espetó.

En medio de una reunión picante, Gaillard apuntó contra el PRO y la UCR que firmaron un pedido, junto al senador salteño Juan Carlos Romero, para pedir el tratamiento de manera cronológico de los más de 100 DNU previos al 70/23, que dictó el presidente Javier Milei, en diciembre pasado.

"Acá hay cómplices de esta maniobra dilatoria, no es solo La Libertad Avanza, es el PRO y es parte de la Unión Cívica Radical, que no se asumen en su responsabilidad de diputados y senadores para sentarse en el recinto y rechazar el DNU", lanzó Gaillard.

En esa línea, continuó: "Por eso, hoy hemos traído el dictamen de rechazo porque no queremos seguir haciéndole el caldo gordo a la LLA y a Javier Milei, que no quiere mandar a los funcionarios a explicar este DNU". "Mientras nos entretienen en esta comisión, que van y que vienen. La gente no es tonta, ídéjense de hacer los pelotudos y de mirar para otro lado!", reclamó la legisladora que tuvo otras intervenciones del mismo calibre en los encuentros previos.