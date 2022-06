Córdoba: el delfín de Schiaretti pagó una fortuna para festejar el cumple de Ulises

El desembolso se dispuso el miércoles 22 de junio pasado, cuando la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba firmó la orden de pago por 43 millones de pesos para que Enjoy Nigth Producciones SA se encargara del armado del escenario, luces, sonido, pantallas, transporte y seguridad necesarios para que Ulises Bueno diera un recital "gratuito" en el Parque Sarmiento de la capital cordobesa con el que pensaba festejar su propio cumpleaños.

El gasto de una suma millonaria para una celebración privada solventado con fondos de los vecinos de Córdoba generó la inmediata reacción de la oposición que, además de rechazar la decisión de Llaryora, presentó un pedido de informes ante la Municipalidad en la que pidieron explicaciones por la onerosa erogación con fondos públicos.

La Intendencia trata de explicar

Mientras la polémica crecía en redes sociales y en el ambiente político cordobés, el director de Turismo de la capital cordobesa, Pablo Bianco, intentó explicar la decisión señalando que “se trata del show de lanzamiento de la temporada Invierno 2022”. Cosa que era falsa.

Escándalo y denuncias

Indudablemente Llaryora, Schiaretti y sus asesores, no tuvieron en cuenta la reacción de Ulises Bueno y los antecedentes que motivaron el pago de los 42 millones de pesos.

El jueves, el cantante cuartetero anunció por redes sociales que no se presentaría en el recital que él mismo había organizado con la colaboración monetaria de la Municipalidad de la capital de Córdoba, no obstante que los trabajos de montaje del escenario estaban a medio terminar.

Los funcionarios municipales tampoco tuvieron en cuenta que se conocería la carta que el propio Ulises Bueno había remitido al intendente en la que, tras contar que quería celebrar su cumpleaños con un recital gratuito, pedía que el estado se hiciera cargo de los gastos de montado del show, pagándole -a una empresa privada- 42 millones de pesos.

Ulises Bueno Oficial.jpg Ulises Bueno se bajó del recital "gratuito" que iba a dar en la ciudad de Córdoba

En efecto, en esa misiva enviada el 10 de junio, el músico expresó: “El día 26 de junio es mi cumpleaños número 37. Y quiero la oportunidad de celebrarlo con todos los vecinos de la ciudad que me vio crecer, y nada mejor que celebrarlo con un gran show para todas y todos con entrada gratuita. El evento, en caso de considerarlo Usted, debería realizarse en la víspera de mi cumpleaños, el día 25 de junio del corriente año en horas de la tarde y en una locación al aire libre que pueda albergar aproximadamente 40 mil personas. En caso de considerarlo positivo para la ciudad y sus vecinos y atento a que el show será totalmente gratuito, ya que el mismo es un regalo en mi cumpleaños para la ciudad, sólo solicito a la Municipalidad de Córdoba colabore con los gastos relativos a la Técnica, sonido, escenario, pantallas led, CCTV, luces, logística en general, seguridad, etc.”.

Lo extraño fue que el mismo músico, había usado sus redes sociales con anterioridad, el 17 de mayo, para anunciar "una gran sorpresa para ustedes" en referencia a sus fans y al recital.

Embed Se viene una gran sorpresa para ustedes



#37 #NoPodesFallar pic.twitter.com/ltICA2mGhm — Ulises Bueno (@UlisesBuenoSOY) May 17, 2022

Ulises se bajó

Tras estallar el escándalo, ayer viernes, el cuartetero emitió un nuevo comunicado en sus redes. “Lamentablemente quieren manchar mi nombre -dijo Ulises-, quieren desvirtuar el fin de esta celebración y no estoy dispuesto a soportar cuestionamientos infundados. Yo no hago política, me gusta cantar, y lo quería hacer para todos ustedes en mi Córdoba querida”.

Y como si fuera una víctima , sostuvo: “es por ello que con mucho pesar he decidido dar un paso al costado y no realizaré el show programado para mañana (sábado). Me quedo con las ganas de compartir mi felicidad y devolverles el cariño con el que siempre me han acompañado. Quizá es porque canto cuarteto y no otra cosa. No lo sé”.

Ulises Bueno finalizó agradeciendo a sus seguidores: “Agradezco a todos por el amor incondicional de siempre y a la Municipalidad por la buena onda y la enorme predisposición. No voy a poner en duda mi nombre, les pido disculpas a todos los que iban a disfrutar de esta fiesta”.

"En Gran Córdoba hay 160 mil indigentes y se gastan millones en recitales"

El concejal Juan Negri de Córdoba Cambia fue lapidario con Martín Llaryora. La contratación hecha por la Municipalidad -dijo- "es a los vecinos de Córdoba, lo mismo que sucedió a nivel nacional con la foto de Alberto y Fabiola festejando el cumpleaños en plena pandemia. Se acaba de prender fuego un asentamiento a 10 cuadras de la Municipalidad, 160 mil indigentes en el Gran Córdoba; esta gente vive en otra ciudad, en otra realidad. Convirtieron a la Municipalidad en una gran consultora para instalar candidatos”, señaló en declaraciones a la prensa.

Por su parte, otras fuerzas políticas presentaron un pedido de informes a la Intendencia para que informe el detalle del gasto de 42 millones de pesos en el montaje del fallido recital de Ulises. Sostienen que podría haber una sobrefacturación de más del 80 por ciento si se compara lo pagado con lo que cobrarían otras empresas por servicios similares.

Todavía no hizo su descargo en forma personal Martín Llaryora, a quien muchos ven como el sucesor natural de Juan Schiaretti y futuro candidato a la gobernación provincial en 2023.