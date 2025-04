Milei almorzó con Giorgia Meloni tras asistir al funeral de Francisco

Durante el funeral, Milei y la comitiva argentina, compuesta por su hermana Karina Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el vocero presidencial Manuel Adorni, el canciller Gerardo Werthein, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la ministra de Desarrollo Humano Sandra Pettovello y el secretario de Culto Nahuel Sotelo, presenciaron el emotivo traslado del féretro del Papa Francisco.

Un abrazo

En un gesto cargado de simbolismo, Javier Milei y Giorgia Meloni se fundieron en un abrazo durante el funeral del papa Francisco en el Vaticano. El momento ocurrió durante la misa exequial celebrada en la Plaza de San Pedro, donde líderes de todo el mundo dieron su último adiós al pontífice argentino.

720.webp

Milei, acompañado por su hermana Karina Milei y parte de su gabinete, protagonizó una escena de calidez junto a Meloni, quien encabezó la delegación italiana. Ambos compartieron palabras breves y un fuerte abrazo, reflejando el vínculo político y personal que construyeron en los últimos meses.

La imagen del encuentro entre Milei y Meloni contrastó con otros momentos más formales de la ceremonia, marcada por la solemnidad y el recogimiento en honor a Francisco.

La comitiva argentina, encabezada por Milei, ocupó la primera fila del sector de líderes internacionales, dada la nacionalidad del Sumo Pontífice. El abrazo con Meloni se dio bajo la atenta mirada de otros funcionarios, entre ellos la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el canciller Gerardo Werthein.

Más temprano, en declaraciones radiales, Milei recordó su encuentro con el papa Francisco y sus disculpas por los ataques previos. "Le pedí perdón cuando lo vi por primera vez. Yo no tenía orden de magnitudes en lo que implicaba ser el líder de una comunidad. Tengan en cuenta que yo filosóficamente soy anarco capitalista. Esas figuras en mi cabeza no estaban, no existían", explicó Milei. Según su relato, el Papa le respondió: "No te calentés, son errores de juventud".

Milei también expresó su malestar por los comentarios sobre su ausencia en la capilla ardiente del Papa Francisco, argumentando que la invitación era para el sábado y no para el viernes. "Me parece que raya el mal gusto, propio de cerdos", afirmó.

Lugar de honor

En la Plaza de San Pedro, Milei conversó con otros líderes presentes, incluyendo al presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte. No obstante, no tuvo contacto directo con el expresidente estadounidense Donald Trump, quien se ubicó en la misma fila pero a distancia y abandonó el lugar antes que el mandatario argentino.

AP25116307557106.jpg

Como presidente del país natal del Papa Francisco, Milei fue ubicado en un lugar de honor junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con quien compartió un afectuoso abrazo. Tras la ceremonia, Milei y Meloni compartieron un almuerzo. Fuentes de la presidencia italiana confirmaron el encuentro, aunque no trascendieron los temas abordados. La relación entre Milei y Meloni se ha fortalecido en los últimos años, con varios encuentros privados y una visita de la premier italiana a Buenos Aires en noviembre pasado.

Sin agenda oficial adicional, se esperaba que Milei y su comitiva regresarán a Buenos Aires este mismo sábado, a excepción del secretario de Culto, Nahuel Sotelo, quien permanecería en Roma. Tras la misa, el féretro del Papa Francisco fue trasladado en cortejo fúnebre a la Basílica de Santa María la Mayor, donde descansará.