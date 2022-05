Cristina recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Chaco

"Me siento, me sentí y me sentiré siempre parte de un proyecto colectivo que cumplió una hazaña institucional y democrática en la Argentina posterior a la crisis del 2001, donde todo voló por los aires", dijo Cristina al abrir su discurso.

“Siempre hablo de tres mandatos, para mí fue un inmenso orgullo y honor ser la primera mujer electa y reelecta en la Argentina, pero esencialmente no me parecen logros individuales", agregó en referencia al de Néstor Kirchner y a los dos en los que fue presidenta.

Cristina agregó que “la forma en que me despidió la sociedad es la mejor medalla que quien ha abrazo la militancia política y el peronismo puede aspirar en su vida”.

“Es difícil valorar desde los grandes centros urbanos que siempre tuvieron universidades y tuvieron todo, que hay lugares en los que, si no llega el Estado con su decisión, la gente no tiene oportunidades", sostuvo.

En la charla, Cristina acotó: “Si uno habla del Estado sólo en términos teóricos, se hace difícil. En mayo de 2017 di una conferencia en el Parlamento Europeo y la ponencia fue Capitalismo y neoliberalismo: la crisis democrática".

“Capitalista es el sistema de producción de bienes y servicios de Estados Unidos, que es una democracia parecida a la nuestra. Pero en China, también el sistema de producción de bienes y servicios es capitalista, pero gobierna el Partido Comunista Chino", afirmó.

La actual vicepresidenta subrayó el crecimiento chino: “En 70 años no se registra en la historia alguien que haya incorporado la cantidad de hombres y mujeres a un proceso de producción de bienes y servicios de la entidad del que ha llevado adelante China"

“La carencia de instrumentos por parte de los Estados Nacionales para dar cuenta de los nuevos actores sociales están poniendo en crisis a las democracias", afirmó.

“Si yo dijera, en términos de eficiencia, de un sistema capitalista para incluir trabajadores, diría que hoy el más exitoso es de China", admitió.

En otro pasaje de su alocución, Cristina Fernández denunció que “cuando un gobernante quiere hacer cumplir una ley aparece una cautelar del Poder Judicial para impedirlo”.

Resaltó que todavía no se puede cumplir el decreto que establece que internet debe ser un servicio público esencial por que duerme en la Corte, al hablar durante una ponencia sobre Estado, poder y sociedad en la sede de la Universidad Nacional del Chaco Austral ubicada en Resistencia, Chaco.

También se refirió al rol de los estados durante la pandemia: "Si estamos vivos todavía es porque hubo estados que pusieron plata en los laboratorios para que investigaran y fabricaran vacunas".

"Hace cinco años no existía el FMI en Argentina", aseguró en una de las críticas al gobierno de Mauricio Macri. “El neoliberalismo genera la insatisfacción democrática”, añadió.

Luego agregó: “Hoy hay una insatisfacción democrática grande, la plata no alcanza, no se llega a fin de mes y se da un fenómeno: un segmento de los trabajadores en relación de dependencia son pobres”.

cristina cap.jpg Cristina, en la Universidad de Chaco.

En el Salón de Convenciones Gala de la capital de Chaco, Cristina Kirchner ofrece además una ponencia doctoral titulada "Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática", según lo determinado por la reglamentación vigente de la Universidad, luego de recibir los símbolos de su distinción: el título académico, una estola y una medalla.

El Consejo Superior de la universidad tomó la decisión de distinguir a la expresidenta y actual vicepresidenta por "su trascendente aporte a la consolidación del sistema democrático argentino durante su mandato", según expresó la institución académica en un comunicado.

De acuerdo con lo previsto, los encargados de entregar los atributos del lauro a la Vicepresidenta fueron el rector de la Uncaus, Germán Oestmann, y el vicerrector, Manuel García Sola, con el acompañamiento del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.