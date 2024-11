Cristina reclamó su jubilación y la pensión de Néstor Kirchner

El subsecretario de Prensa de Presidencia, Javier Lanari, publicó en sus redes sociales la presentación hecha por los abogados de Fernández de Kirchner ante el titular de ANSES, Mariano De los Heros.

En el recurso administrativo presentado ante Anses, el abogado Facundo Fernández Pastor calificó la quita de las jubilaciones como un error material y argumentó que la resolución de ANSES "viola derechos y garantías consagrados en las leyes, la Constitución Nacional y la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

También manifestó que el hecho es un "acto de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo".

Además, solicitó la revocación de la resolución y la restitución de los haberes correspondientes a las asignaciones mensuales vitalicias retenidas, junto con los intereses acumulados hasta su efectivo pago, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

La defensa de Fernández de Kirchner planteó que "según la Ley N° 24.018, los ex presidentes y ex vicepresidentes reciben una asignación de carácter contributivo que se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo".

El 14 de noviembre último, el Gobierno anunció la baja de los beneficios de privilegios en la jubilación y la pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner que percibe la ex mandataria, tras la ratificación de la condena a 6 años de prisión en su contra en la causa Vialidad.

"El beneficio previsto por la Ley 24.018 para ex presidentes y ex vicepresidente de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo. La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la Causa vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño", había explicado el vocero Manuel Adorni.

No obstante, el apoderado de Cristina Kirchner citó jurisprudencia de la Corte Suprema para refutar esta interpretación. "Como queda palmariamente claro, para la Procuradora ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la única causal para no tener derecho al beneficio establecido en la Ley 24.018, Título I, Capítulo I, es la destitución mediante el juicio político, durante el ejercicio de la función pública. O sea que, la interpretación maliciosa realizada por ésta administración que pretende fundarse en su dictamen, es absolutamente contraria a derecho", finaliza la argumentación de sus letrados.