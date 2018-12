La reflexión de la presidenta es en base a la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. “Pienso y siento la necesidad de decir hoy lo que siempre dije en privado a quien quisiera escucharme: Héctor se enfermó por el dolor y el sufrimiento que le provocó el irracional e injusto ataque que ambos sufrimos con motivo de la firma del memorando de entendimiento con Irán".

ADEMÁS

Macri ratificó el rumbo de su gobierno e indicó "el futuro es por acá y es juntos"

Murió el ex canciller Héctor Timerman

En la carta indicó: "Me acuerdo en muchísimas oportunidades cuando venía a verme a mi despacho, lo notaba que estaba muy mal por los ataques de las instituciones de la comunidad judía. Me contaba en detalle lo que cada uno de ellos había dicho sobre él y nuestro gobierno por la firma del acuerdo" y agregó: "Lo que Héctor transmitía, era una profunda angustia. Pude percibirlo desde el primer momento y me llevó en muchas oportunidades a decirle ¡Por favor Héctor no les des bolilla, te vas a enfermar, mirá cómo estás!”, rememoró.

En otro párrafo, la ex jefa de Estado enalteció el rol histórico que desempeñó Timerman en las gestiones para lograr la resolución de las Naciones Unidas sobre reestructuración de deuda soberana de los países que se dio “en el marco de nuestra defensa de los intereses nacionales contra la depredación de los fondos buitres”.

A su criterio, el ex ministro de Relaciones Exteriores fue “el verdadero artífice, junto a Axel Kicillof” de aquel hito que legitimó la posición argentina en el litigio internacional con los holdouts.

“Héctor había asumido esa tarea con la pasión de siempre y una dedicación inclaudicable”, remarcó, y detalló que gracias a sus gestiones se consiguió que “el voto negativo de muchos países que estaban siendo presionados para votar negativamente se convirtieran en abstención”, obteniendo “una victoria inédita en la historia de la diplomacia argentina”.