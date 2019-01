Cruces por el desdoblamiento de elecciones en la Provincia

Ayer cerca de Vidal insistían en que un adelantamiento solo tendría sentido si garantizara la reelección de Macri, que por ahora no está en estudio incluir en una eventual reforma la votación con boleta única de papel y que tampoco se necesitaría una ley para implementar el cambio sino sólo un decreto provincial.

‘Le haría mucho daño a las aspiraciones presidenciales de Cristina’, había reflexionado hace unos días un estrecho colaborador de la gobernadora.

Aunque no hay fechas probables para el desdoblamiento, sí se sabe que podrían ser 120 días antes de las generales nacionales por lo que serían en una fecha anticipada a las PASO nacionales (previstas para el 11 de agosto).

Lo cierto es que desde que las usinas políticas de La Plata sacaron a relucir la idea rápidamente se generó una reacción opositora de los intendentes peronistas del Conurbano que nuevamente aspiran a colgarse de la boleta de la ex presidenta, para renovar mandato. Desde ese sector y algunas usinas K se disparó en las últimas horas, como respuesta a la propuesta del oficialismo bonaerense, la posibilidad de que Cristina sea candidata a gobernadora.

Es que la ex mandataria no cuenta con un candidato fuerte en la Provincia si se llegaran a adelantar los comicios. Ni Axel Kiciloff ni la intendenta matancera Verónica Magario podrían garantizar un triunfo frente a la actual gobernadora.

‘No tiene plata para bancar dos elecciones’, reflexionó un funcionario nacional pensando en la doble candidatura de Cristina a gobernadora y presidenta. Tampoco está garantizado el desdoblamiento: ‘En Cambiemos son pragmáticos y si ven que puede servir, lo adoptarán’, indicó el funcionario con pasado en el peronismo.

Lo cierto es que hoy la idea no cuaja en los estrategas de Macri: Peña y el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba. Cerca de Vidal aducen que un rápido triunfo de la gobernadora contrastaría con la mala onda por el andar económico y garantizaría el apoyo a la elección presidencial de un distrito que tiene al 40% del padrón nacional. No ocultan, no obstante, que el círculo rojo podría desconfiar de esa estrategia, con el consecuente impacto económico, al leer un eventual debilitamiento de la figura presidencial.

Empero, en Casa Rosada son cautos. Insisten en que la ‘decisión se tomará entre fines de febrero y principios de marzo’ entre Macri y Vidal. ‘La prioridad no es hacerle daño (electoral) a Cristina sino garantizar la reelección de Mauricio. Y no está científicamente comprobado que una movida así lo garantice’, analizó una calificada fuente oficial consultada por este diario.

Con todo, la fuente no descarta una determinación en positivo. ‘Pero tampoco podemos desdeñar la potencia de una boleta que lleve a Mauricio y María Eugenia juntos. En 2015 hubo 7 puntos a favor de Vidal en Provincia respecto a Macri y en 2017 logramos 41 puntos, algo que podríamos repetir este año. La foto de hoy no será la misma cuando votemos’, remarcó el funcionario minimizando, de esta forma, la crisis económica que hoy pulveriza los bolsillos y remarcando que al momento de la votación también influirán factores como las mejoras institucionales, la lucha contra la corrupción y las obras en infraestructura como la ampliación de las redes de cloacas en GBA.

Con optimismo, en Balcarce sostienen que ‘lograron enderezar el barco’ en las últimas semanas y que al momento de la votación, los ciudadanos elegirán con otra sensación térmica: ‘los salarios irán recuperándose hacia el fin del primer trimetre’.

Los estrategas nacionales no ven con malos ojos el desdoblamiento electoral en provincias gobernadoras por Cambiemos, como Jujuy, donde Gerardo Morales buscará reelegir. Ya con ocho las provincias, la mayoría administrada por la oposición, que confirmaron su desenganche del calendario nacional.

Con todo, el diputado de la Coalición Cívica e integrante de la bicameral que sesiona en Mar del Plata, Guillermo Castello, rechazó el desdoblamiento. ‘No está bueno discutirlo en un año electoral porque puede haber sospechas de manipulación’, disparó.