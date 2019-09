Vencido el plazo estipulado por la legislación electoral, las únicas declaraciones juradas que aún no está disponible para la consulta pública son las del binomio de Consenso Federal, Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey.

El compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri afirmó ante la Oficina Anticorrupción que posee una casa en el partido bonaerense de Vicente López, tres departamentos -dos con cochera- y un local distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires y en Viedma.

También declaró tres autos; 80.429,50 dólares en una cuenta bancaria y 12.000 en efectivo; así como 211.320,86 pesos en una casa de ahorro y 475.000 en billete, entre otros bienes.

Por su parte, el candidato a vicepresidente por Unite, Luis Rosales, afirmó que es dueño de bienes por un total de 3.649.477,89 pesos, repartidos en un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, una camioneta Volkswagen Tiguan, 12.144,74 pesos en una caja de ahorro y 2.500 en efectivo.

A su vez, la postulante a vicepresidenta del Frente Nos, Cynthia Hotton, señaló que posee 24.604 pesos en una caja de ahorro, un BMW 318I en Estados Unidos y 14.496,76 dólares depositados también depositados en el país norteamericano: en total, suman una valuación fiscal de 1.220.732,50 pesos.

Finalmente, la candidata del Frente de Izquierda-Unidad Romina Del Plá declaró ante la Oficina Anticorrupción bienes por 285.681,74 pesos: un departamento en el partido bonaerense de Morón, un auto marca Renault y 25.518,75 pesos y 348 dólares depositados en cajas de ahorro.

Cristina, sin casas ni autos a su nombre

La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, declaró que no posee propiedades ni autos a su nombre, así como tampoco dólares en cuentas o efectivo, y que tiene más dinero en créditos de la AFIP que disponibles en billetes o en sus cajas de ahorro.

En 2015, su último año al frente de la Casa Rosada, había afirmado tener bienes por un total 77.303.100,23 pesos, mientras que en 2018 ese número bajó a 2.933.875,69.

Según se desprende de su declaración jurada de 2018, la senadora nacional la compañera de fórmula de Alberto Fernández informó que al finalizar ese año tenía tres depósitos en cajas de ahorro: en una afirmó tener 1,67 pesos; en otra, 915.508,55; y en la restante, 0,07.

Además, precisó que al 31 de diciembre de 2018 tenía 242.200 pesos en efectivos y bienes del hogar valuados en 96.112,64, además de 1.680.052,76 a favor en créditos de la AFIP: es decir, que Cristina Kirchner afirmó tener más dinero retenido por el ente recaudador que en billetes o entidades bancarias.

Con la presentación de su declaración juradas, la ex jefa de Estado asegura no poseer propiedades ni autos a su nombre, así como tampoco dólares en cuentas o efectivo: junto con su par de Unite, Luis Rosales, son los únicos dos postulantes A vicepresidente que aseguraron ante la Oficina Anticorrupción no tener ni un dólar, aunque el compañero de fórmula de Luis Espert reconoció tener abierta una cuenta -sin saldo- en Estados Unidos.

El ejercicio 2018 concluyó para la postulante a vicepresidenta con 2.933.875,76 pesos a su favor y un pasivo de 308.395,74 en concepto de deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En su última declaración jurada como Presidenta, Cristina Kirchner había declarado poseer activos por un total de 77.303.100,23 pesos, entre los que se destacaban 12 departamentos, cinco casas y cinco lotes distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, Río Gallegos y El Calafate, así como también una camioneta Honda CR-V EXL, acciones en Los Sauces, Hotesur, COMASA y depósitos en cuentas bancarias por 40.732.443,17 pesos.

La mayoría de esas pertenencias tienen como origen la herencia del ex jefe de Estado Néstor Kirchner.

Desde la finalización de su mandato, la líder de Unidad Ciudadana afrontó diversas causas judiciales, muchas en las que fue embargada por cifras millonarias.

ADEMÁS:

Cristina Kirchner: "Vamos a tener que debatir el endeudamiento"

Mauricio Macri saludó a los jubilados en su día