Difunden nuevos chats entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández

En estos nuevos mensajes que ahora quedaron incorporados como prueba a la investigación, Yañez escribió a Fernández algunas frases desgarradoras.

"No tengo nada que hablar con vos porque seguro me terminás pegando como siempre", dijo en un mensaje. Y sumó: "Me humillaste, me faltaste el respeto y me incineraste ante un país estando embarazada de tu hijo". En la audiencia a la que asistieron los abogados de ambas partes, la fiscalía descargó la información y la entregó en discos duros, informaron fuentes judiciales.

Se trata de la copia forense de los mensajes que intercambiaron el expresidente, Yañez y la madre de esta última, Miriam Verdugo, en una pericia que estaba pendiente pese a que Fernández ya tiene procesamiento confirmado en este caso por la Cámara Federal porteña. Al trámite asistió uno de los abogados de Yañez, Mauricio D Alessandro, y la defensora del expresidente, Silvina Carreira.

Conversación del 7 de enero de 2023

- Fabiola Yañez: "A vos jamás te importo mi dolor me hiciste hasta lo que no pudiste. Jamás escuché un perdón, solo decir que eran bromas y que estaba loca e inventaba cosas, aunque te estuviera mostrando un video y mil pruebas. Me humillaste, me faltaste el respeto y me incineraste ante un país estando embarazada de tu hijo y no te importo, como siempre el único que se salva sos vos, mi querida Fabiola, mi querida María y la lista sigue..."

- Fabiola Yañez: "A mí no me vengas con cosas de psicópata que se quiere morir. No te creo ni lo que comés. Antes de ayer eras una persona que me daba todo para evitarse una denuncia más. Hoy sos otra persona que no responde a mis requerimientos. Pero se terminó Fabiola la que perdonaba y hacía lo que vos y tu gente me decían que hiciera".

- Fabiola Yañez: "Utilizá el vuelo para pensar y mañana espero una respuesta coherente. Yo tampoco voy a discutir más, es lo último que te digo, no quiero peleas quiero soluciones y sino las no las tenes no me escribas. Porque ahora empieza mi vida".

- Alberto Fernández: "Y mi vida es penosa. Solo espero morirme solo en el departamento y que alguien me encuentre y te avise. Es el único destino que veo".

- Fabiola Yáñez: "Durante 14 años me enfermaste con tu proceder enfermizo de tener 20 mujeres a la vez".

- Alberto Fernández: "Te he dicho mil veces que lo intento. Te he dicho mil veces que nada les va a faltar. No tergiverso nada. Hace tres días que solo pienso en nosotros y en lo que nos pasó y estoy sacando algunas conclusiones que tal vez me gustaría compartir con vos. No pretendo que las compartas. Pretendo que escuches lo que yo creo".

- Alberto Fernández: "Estar en política supone estos dolores que vos no estabas preparada para soportar. Yo no te enterré. A mí todos los días me tiran paladas de tierra. Vos me tiraste paladas de tierra también. Pero no es este el modo en que debemos hablar. Debemos ser capaces de encontrar un momento para hablar aunque sea por zoom y tratar de mitigar el dolor que cada uno siente".

- Alberto Fernández: "Si querés hacerlo yo estoy dispuesto. Por lo material no te preocupes. Nada te faltará".

- Fabiola Yañez: "Decime hoy si me vas a ayudar o no o a partir de mañana empiezo yo a ganarme la vida, aceptando lo q me ofrezcan. Ya no te espero ni te aguanto más nada. Así que pensá y decime cómo lo vas a soluciona".