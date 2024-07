Diputados de La Libertad Avanza visitaron a Alfredo Astiz y a otros represores en la cárcel de Ezeiza

De esta forma se manifestaron los legisladores después de haber sido vistos junto a represores condenados, como Alfredo Astiz o Raúl Guglielminetti, por ejemplo, en el penal federal de Ezeiza. La visita al penal tuvo lugar el 11 de julio, dos días después del desfile militar encabezado por Javier Milei y Victoria Villarruel.

Las visitas al penal de Ezeiza fueron realizadas por los diputados libertarios Guillermo Montenegro (Buenos Aires), Alida Ferreyra (Corrientes), Lourdes Arrieta (Mendoza), María Fernanda Araujo y Beltrán Benedit (Entre Ríos) y Rocío Bonacci (Santa Fe).

Estos diputados de LLA indicaron que "no se cumplen los derechos humanos" de los detenidos porque "quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función a la venganza, la ideología y el negocio". "Los fallos violan las leyes y los tratados" y no hay "terroristas presos", arguyeron, pero sí "héroes de Malvinas" y personas que "desde hace 20 años no tienen condena firme". "¿Qué edad tenían estos presos al momento que se le inventan los cargos? Entre 19 y 23 años.

Embed

Los cargos no han sido probados, muchos son inventados", manifestaron. Los diputados respondieron a los cuestionamientos al advertir que "les duele la visita humanitaria". "Las Fuerzas Armadas vencieron al terrorismo marxista por las armas y el Presidente (Javier Milei) combate en la política a esta ideología. ¿Cuál es su última guarida? El Poder Judicial, y los vamos a combatir denunciando públicamente a los jueces que armaron y fallaron a favor de esta farsa en el Consejo de la Magistratura", sentenciaron.

image.png

"No nos ocultamos. Vamos al rescate del imperio de la ley, con espíritu de justicia", concluyeron.

Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y otros condenados

Alfredo Astiz está condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en la ex Esma. Fue considerado por el Tribunal Oral Federal N°5 coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por ser funcionario público durante la última dictadura militar.

El ex agente de inteligencia del Ejército Guglielminetti, en tanto, fue condenado a 25 años de prisión, junto con otros ex jefes militares y policiales, por haber cometido delitos de lesa humanidad durante su paso por los centros clandestinos de detención conocidos como Atlético, Banco y Olimpo.

En la ESMA funcionó la mayor cárcel ilegal de la dictadura que gobernó al país entre 1976 ya 1983 y se calcula que por allí pasaron unas 5000 personas que en su mayoría integran la nómina de desaparecidos.

Raúl Guglielminetti fue sentenciado por el Tribunal Oral Federal N° 2 por los delitos de tormentos a Enrique Basile y privación ilegítima de la libertad de 68 prisioneros, algunos de ellos torturados.

Los diputados habrían otros represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) como Antonio Pernías, Carlos Suárez Mason y Adolfo Donda.

También habrían visitado a Honorio Carlos Martínez Ruiz, uno de los agentes de la SIDE que actuó en Automotores Orletti, y el uruguayo Manuel Cordero Piacentini , condenado por el Plan Cóndor.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/hijos_capital/status/1813634855655346451?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1813636112751218794%7Ctwgr%5E0bdbac8e4437f15edae06918793e7bd1f09ef3f6%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fseis-diputados-de-la-libertad-avanza-visitaron-a-represores-condenados-en-la-carcel-de-ezeiza-y-nid17072024%2F&partner=&hide_thread=false El pueblo lo rechazó. Incluso sus hijos e hijas salieron colectivamente a repudiar aquel intento de impunidad. Llenamos las plazas del país con pañuelos blancos para defender la Memoria, la Verdad y la Justicia. — H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) July 17, 2024

Repudio de organizaciones de Derechos Humanos

Tras conocerse esta noticia, la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA- A) repudió la visita y catalogó los hechos como un “desprecio por el pueblo argentino”.

También hubo un fuerte rechazo por parte de agrupaciones de derechos humanos, como la HIjos, y de organizaciones de familiares desaparecidos en la dictadura militar.