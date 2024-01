Diputados: se retiró Guillermo Francos y chicaneó a Nicolás Del Caño

"Si no están los votos para la reforma electoral eso no va a trabar el tratamiento de la Ley", aseguró Francos, al responder las inquietudes de los diputados opositores, incluso del PRO, que cuestionaron "la oportunidad y la urgencia" de debatir en este momento modificaciones al sistema electoral.

Al iniciar su exposición, el ministro sostuvo que el oficialismo está "dispuesto a contestar y entender que algunos errores cometidos en la redacción de la ley van a ser modificados y a propuesta de nuestros propios legisladores".

Precisó que el proyecto propone "modificaciones al sistema político para generar un proceso de transformación y cambio en la vinculación de la política con el pueblo" y apuntó que la iniciativa del Poder Ejecutivo busca "simplificar el calendario para no someter a tantas elecciones permanentes" a la ciudadanía.

De todos modos, y al escuchar las críticas opositoras tras el primer bloque de preguntas, el ministro ironizó: "Percibo que hay un apoyo muy grande al proyecto, soy muy intuitivo", lo cual despertó risas y algún aplauso por parte de los legisladores.

En su presentación en comisiones de la Cámara baja y ante los cuestionamientos de los legisladores, Guillermo Francos planteó: "No hay ninguna mordaza, estamos conversando con total libertad".

Guillermo Francos, chicaneó a Nicolás del Caño

Francos planteó: "Entiendo que Del Caño me hace una referencia general tanto al DNU como a la Ley Ómnibus, pero bueno, el presidente es Javier Milei, el ganó legítimamente la elección, y hace una propuesta, obviamente usted es una minoría y tiene todo el derecho de expresar su posición y protestar, pero el que gana gobierna, el que es oposición cuestiona, o acompaña, tiene todo el derecho de ser oposición, no le voy a responder su discurso ideológico, porque tendría que hacer un discurso ideológico distinto y no es el sentido de esta reunión".

El ministro del Interior agregó: "Lo escuché atentamente, no es la primera vez que lo escucho haciendo este tipo de juicios, tampoco creo que usted sea representante de la clase trabajadora, quiero decirle, porque los votos que usted tiene, no comprenden a todos los trabajadores del país, solamente un comentario, porque yo creo que a veces nos atribuimos representaciones que no tenemos, lo digo en general, la clase trabajadora son, si consideramos los activos, seis millones, si consideramos el total serán 14 millones de trabajdores, usted no tiene 14 millones de votos, así que representa a una minoría".

Del Caño le respondió: "A un sector, es verdad, representamos a un sector de los trabajadores", a lo que el ministro del Interior lo chicaneó: "El día que los tenga la representación de la clase trabajadora será presidente de la República, usted dijo: 'Represento a la clase trabajadora', no es una chicana". "No, yo no dije que representaba a toda la clase trabajadora, dije: 'Representamos a muchos trabajadores'", contestó el izquierdista.