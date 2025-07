Nuevo parte médico de Locomotora Oliveras: cómo sigue su estado de salud

El director del centro médico, Bruno Moroni, explicó que Oliveras es controlada por un equipo multidisciplinario integrado por profesionales de terapia intensiva, neurología y neurocirugía, que siguen de cerca su evolución. Además le realizan distintos estudios al día.

Oliveras fue sometida el miércoles pasado a una "craniectomía descompresiva", cuando los médicos detectaron un deterioro en su cuadro tras realizarle una tomografía. La intervención consistió en una descompresión a nivel cerebral para “generar un espacio”, con el objetivo de que la presión que estaba comprometiendo otras áreas del cerebro se liberara y no generara lesiones.

Desde el comienzo de su internación, la exboxeadora presenta una pérdida de movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo. Según uno de los estudios, la obstrucción en una de las arterias provocó el ACV, al no permitir la llegada de flujo sanguíneo a una parte del cerebro.

La excampeona mundial en cinco categorías había sido elegida semanas atrás como convencional constituyente en Santa Fe, en el marco del proceso de reforma de la Carta Magna provincial. Su entorno familiar y deportivo expresó gran preocupación por su estado de salud y agradeció las muestras de apoyo recibidas en las redes sociales.

Locomotora Olivera, apertura.jpg Locomotora Oliveras permanece internada desde el lunes en el Hospital José María Cullen, de Santa Fe.

Quién es Alejandra Locomotora Oliveras

Nacida el 20 de marzo de 1975 en Jujuy, transitó por las categorías supergallo de la WBC, pluma de la WBA y ligero de la WBC. A lo largo de su carrera acumuló 28 victorias, tres derrotas y dos empates. Fuera del deporte, se caracterizó por una mirada social y ya desde sus comienzos colaboró de manera solidaria con comedores y grupos comunitarios.

En 2020, debido a la pandemia de coronavirus, la exboxeadora se radicó en la ciudad santafesina de Santo Tomé, donde junto a sus amigas creó el Team Locomotora, un grupo solidario que ayudó a distintos merenderos.

"La política es el bien común. El Estado somos todos. Los impuestos van al Estado para que lo devuelvan en un hospital, en una escuela o Policía. Vengo de abajo, dormía en el suelo, en techo de chapa, vivía en un rancho. El deporte me sacó adelante y me hizo quien soy. También sufrí violencia de género, a mí me reventaban a palos en casa, en el piso. Salí de esa situación que era un infierno. Tal vez, hoy no lo hubiera podido contar”, dijo semanas atrás en una entrevista radial.