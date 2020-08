Duhalde contó que un militar de su confianza, al que no identificó, le aseguró que estaban preparando un golpe y él entonces llamó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para advertirle.

"Me dijeron que estaban preparando un golpe de Estado", aseguró el ex mandatario, y relató que apenas se enteró sintió "miedo" y llamó a la vicepresidenta, que lo derivó con el ministro de Defensa, Agustín Rossi.

"Yo ahora ya estoy muy tranquilo porque todos me dijeron 'Rossi tiene razón", destacó.

ADEMÁS:

"Lo que a mí me motoriza y me moviliza es el miedo, el miedo profundísimo a los golpes militares", resaltó el ex mandatario nacional en diálogo con Mauro Viale en A24.

No obstante, admitió que "no tendría que haber dicho" que las elecciones del próximo año no se iban a realizar, y atribuyó esos dichos a "una desenganche de la realidad" momentáneo provocado por la pandemia y la cuarentena.

"No tendría que haber dicho lo de las elecciones, fue una respuesta vinculada a un desenganche de la realidad", subrayó Duhalde, y completó: "Se te escapa la tortuga".