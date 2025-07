Intiman a Cristina Kirchner y al resto de los condenados a pagar los $684 mil millones fijados por la Justicia

Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu les otorgaron a todas las partes 10 días hábiles para cumplir el trámite. De esta forma, ese plazo vence el 13 de agosto a las 9,30 de la mañana. La fecha tiene en cuenta que las próximas dos semanas son feria judicial y esos días no se cuentan como hábiles.

Mientras que llegado el caso que no abonen esa cifra se procederá al remate público de los bienes que están a su nombre. En el caso de la expresidenta, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron en el caso una lista de los bienes a nombre de la líder del Partido Justicialista.

Se incluye una caja de seguridad de 4.500.00 dólares -que era la de su hija Florencia Kirchner-. otra de un millón de dólares, propiedades en Santa Cruz y la ciudad de Buenos Aires y sus empresas, entre ellas Los Sauces. A nombre de Los Sauces está el departamento de San José 1111 donde actualmente cumple la prisión domiciliaria.

Los 684 mil millones de pesos fueron determinados por los peritos oficiales de la Corte Suprema que actualizaron el monto de 85 mil millones de pesos que se fijó en diciembre de 2022 cuando se dio el veredicto. Junto con Cristina Kirchner los condenados que deberán pagar los 684 mil millones de pesos son Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz. Todos ellos están presos. La ex presidenta y Periotti en prisión domiciliaria.

El perito de la defensa de Cristina Kirchner calcula que el decomiso es muy inferior al oficial

Un perito contador designado por la defensa de la ex presidenta en la causa Vialidad determinó que el monto a decomisar actualizado en el caso es de poco más de 42 mil millones de pesos, una cifra muy inferior a la calculada por especialistas de la Corte Suprema.

"De conformidad con la metodología utilizada, el monto de decomiso actualizado al 10 de julio de 2025 arroja la suma de $42.494.357.845,17", informó al Tribunal Oral Federal 2 un escrito entregado por el abogado Carlos Beraldi con la conclusión del perito de parte de la defensa, explicaron fuentes judiciales.

Para llegar a esa suma, el perito tomó como base el costo de las obras cuestionadas desde su adjudicación entre 2003 y 2015 y no el decomiso fijado por el Tribunal en su veredicto condenatorio.

Ahora el Tribunal Oral Federal 2 tendrá que resolver qué actualización aplicará a la hora de intimar por diez días hábiles a todos los condenados a depositar la parte que les corresponde.

El perito de la ex presidenta, quien fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta, utilizó para la actualización la tasa pasiva promedio del Banco Central.

Por otro lado, los peritos de la Corte recurrieron al IPC, Índice de Precios al Consumidor, y llevaron la cifra actualizada a 684 mil millones de pesos sobre la base de 85 mil millones que dispuso la condena dictada en diciembre de 2022 y que quedó firme en junio pasado por decisión de la Corte Suprema.