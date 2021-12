"Con el sistema político, el sistema empresario, el sistema gremial, el sistema científico, el sistema de medios, el sistema religioso, tenemos que estar todos de acuerdo de que hay que sostener el financiamiento para que nuestros pibes y pibas vayan a la escuela y que la terminen", dijo Perczyk a radio La Red.

El ministro reiteró que es "preocupante" el resultado las pruebas de desempeño educativo ERCE 2019, administradas por Unesco-LLECE, donde la Argentina tuvo un "menor puntaje" que el promedio regional, y lo volvió a enmarcar en el desfinanciamiento registrado durante el gobierno de Mauricio Macri, pero alertó que también "en la pandemia vamos a tener otros costos, otros daños".

"Hay que hacerse cargo, me tengo que hacer cargo, nos tenemos que hacer cargo. Cuando yo digo que claramente es el desfinanciamiento, no estoy señalando con el dedo a nadie, pero cuando decimos desfinanciamiento estamos hablando de libros, infraestructura, transporte, becas", advirtió el titular de la cartera educativa, para quien hay que garantizar un "piso mínimo" de financiamiento que no esté atado al PBI porque "si se achica" el Producto se reducen también las partidas para el sistema educativo.

El ministro advirtió que "lo preocupante es que a la Argentina le fue peor que a sí misma (en años anteriores). En los rankings educativos no creo mucho, pero sí creo que a nosotros nos fue peor y eso es preocupante porque uno tiene que ir, como dicen en el campo, de burro para caballo. Uno tiene que intentar siempre mejorar. Y aquí lo que ha habido es que a partir del desfinanciamiento ha habido un retroceso, me parece que ese es un señalamiento, ahora hay que construir".

En ese sentido, Perczyk sostuvo que "tenemos que construir un espacio de posible acuerdo que nos represente a todos" y especificó que, entre otros puntos a consensuar, se encuentra el financiamiento educativo, la cantidad de días de clases, asegurar la terminalidad escolar y garantizar la igualdad de conectividad en todo el país.

"En el gobierno pasado hubo un desfinanciamiento y eso tuvo un costo evidente. Yo no lo quiero señalar con el dedo, pero lo digo como aprendizaje para toda la sociedad. Los adultos tenemos que construir un país donde el trabajo esté en el centro de las preocupaciones, el esfuerzo, la posibilidad de que todos tengan un lugar. Nos tenemos que poner de acuerdo para poder mostrarle a los chicos que hay otro camino posible, de inclusión para todos", subrayó.

En ese marco, el ministro señaló como un punto central la búsqueda de una solución al problema de terminalidad de la escuela secundaria y recuperar a los estudiantes que abandonaron las clases durante la pandemia.

"Aproximadamente el 50% termina la escuela en el tiempo previsto en el plan de estudio, pero hay una gran cantidad que la certifican uno o dos años después. Tenemos un nivel de terminalidad de la escuela muy alto a los 24 años. Eso para ellos es, entre comillas, una mala cuenta, pero la responsabilidad es nuestra, ahí hay un desafío grande", aseveró.

También remarcó que hay que seguir con el programa para volver a vincular a los alumnos que dejaron la escuela durante la pandemia o tuvieron una vinculación intermitente, entre otras cuestiones por falta de conectividad en sus hogares.

"Tenemos que buscar a todos los que nos fueron. En muchas provincias volvieron más del 60 por ciento y hay que seguir buscándolos, pero también hay que repartir computadoras y garantizar la conectividad en todo el país. Ése es un valor valor educativo y lo tenemos que acordar, es una responsabilidad nuestra", concluyó.