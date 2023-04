El dólar a $ 440 y una foto de la "interna encarnizada"/ Por Candelaria de la Sota

Así, con esa foto del presidente y el ministro de Economía, el Gobierno buscó dar vuelta la página y dejar atrás la virulencia de las peleas internas de los últimos días en la coalición gobernante.

“Encarnizada interna” fue la frase que Gabriela Cerruti —la portavoz presidencial— eligió para tuitear junto a esa imagen tomada hoy tras el encuentro que mantuvieron Alberto Fernández y Sergio Massa en tono irónico. Pero no hubo sonrisas en la reunión, sino ceños fruncidos y mucha preocupación por la suba del dólar paralelo, que ayer rozó los $440 pero finalmente cerró a $ 432.

Tan difícil fue la jornada del jueves que algunos funcionarios del Gobierno consideraron que no fue oportuno publicar esa foto sonriente del presidente y el ministro de Economía mientras el dólar subía hasta batir récords históricos.

Sin embargo, en el Gobierno consideraban indispensable dejar zanjado el conflicto desatado desde el lunes y que derivó en la salida del hoy ex asesor presidencial Antonio Aracre, luego de las versiones que indicaron que el ex CEO de Syngenta podía reemplazar a Massa en el Palacio de Hacienda. Querían dejar en claro que la relación entre Alberto Fernández y su ministro no estaba rota. Y, de paso, tratar de enviar señales al mercado.

“La ratificación de Massa calmó el dólar”, dijeron en el Gobierno. Se referían a que el precio de la divisa en el mercado paralelo pasó de $ 440 a $ 432 al final del día, condiciendo con la publicación de la foto de dos de las patas de la coalición gobernante.

Dos medidas para calmar al mercado

Más allá de la necesidad de calmar la interna, la reunión de hoy del Presidente y Massa era clave para analizar la situación económica y evaluar las posibles medidas, en un día en que el Banco Central decidió subir la tasa de interés para tratar de frenar el dólar.

No se difundieron declaraciones al término del encuentro, pero horas más tarde se conocieron dos medidas que buscan calmar la situación de nervios extremos del mercado, ambas de parte del Banco Central.

La primera fue la decisión de subir la tasa de referencia en 300 puntos básicos, es decir que pasó del 78% al 81%. Eso significa que los bancos ofrecerán a sus clientes más rendimiento por los pesos que dejen inmovilizados en el mercado, para así secar la plaza de pesos y evitar que esos pesos puedan ir al dólar paralelo. Pero el mismo movimiento obligará al Banco Central a pagar más por las Leliqs, lo que implica una aumento del costo fiscal.

La segunda fue postergar los pagos de algunos servicios de importación para evitar tener que usar unos 2.000 millones de dólares hasta fin de año. Básicamente lo que hizo el Central fue establecer un nuevo esquema de pago de servicios y fletes que endurece el cepo para el pago de servicios profesionales, fletes entre empresas vinculadas e intereses de deuda intraempresa.

Todo apunta a preservar los dólares que aún están en las reservas y evitar que se vayan de las arcas del Banco Central. Este jueves, en medio de la crisis cambiaria, el organismo que conduce Miguel Pesce compró 44 millones de dólares.

La relación entre Pesce y Massa no pasa por su mejor momento. Nunca fue muy buena, pero ahora está en términos de mayor tensión. El ministro está convencido que el aumento de tasas debió haber ocurrido hace dos días, mientras que el titular del Central prefirió esperar a la habitual reunión del directorio del BCRA, que se realiza cada jueves para decidir —junto a los directores de la entidad— esta suba de tasas.

Pesce es hombre de Alberto Fernández, y el presidente viene resistiendo su salida como una señal de fortaleza frente a sus principales socios del Frente de Todos. Tanto Cristina Kirchner como Sergio Massa preferirían que se vaya, pero el presidente ha dicho que no.

La reunión del Congreso del Partido Justicialista

Esta tensión entre las partes que integran la coalición gobernante se verá este viernes, cuando se reúna el Consejo del PJ, que deberá convocar al Congreso del Partido Justicialista, que es el ámbito donde se resuelven las alianzas que podrían concretarse de cara a las próximas elecciones.

Será este viernes a las 17 en la sede de la calle Matheu. Allí se verá si el kirchnerismo insiste en pedirle al presidente que baje su candidatura. Todo eso a horas de la foto que buscó dejar atrás la “encarnizada interna” mientras el dolar batía récords de $ 440.