El Gobierno amenaza con aplicar el retroactivo de Ganancias/ Por Candelaria de la Sota

Así lo advirtió el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien responsabilizó a Sergio Massa del error que podría hacer que mucha gente deba pagar de manera retroactiva Ganancias por los últimos cuatro meses del 2023, lo que se suma al temor de muchos asalariados de volver a pagarlo este año si el Gobierno avanza con su idea de reimplantar este tributo en el marco de las negociaciones con los gobernadores.

"Se hizo tan mal el decreto. Hubo un decreto que sancionó el gobierno de Massa (sic) por el cual se le quitó la atribución a las empresas de hacerle las retenciones a los trabajadores en relación de dependencia, que son los que pagaban este impuesto en la cuarta categoría. Y cuando se sanciona la ley, la ley se sanciona para el periodo fiscal 2024, con lo cual esos meses del año 2023 en que no se hizo la retención no queda eximido el impuesto", explicó Francos en una entrevista radial. Y resumió: “Toda esa gente que quedó en esa situación, si no se soluciona con esta ley el tema, van a quedar sujetos a pagar por ese trimestre del periodo fiscal 2023. Es un tema que hay que solucionar".

Más presión a los gobernadores

Lo que el ministro del Interior hizo fue sumarle presión a los gobernadores que este viernes a las 15 dirán presente en la Casa Rosada y se encontrarán con el propio Francos y con el jefe de Gabinete para comenzar a conversar los 10 puntos propuestos por el Gobierno en el Pacto de Mayo.

Desde el comienzo de la discusión entre el gobierno nacional y las provincias, el impuesto a las Ganancias ha sido un tema central. Al eliminar la 4ta. Categoría y eximir del pago del impuesto a todos los trabajadores que cobraran más de 1.770.000 pesos, Sergio Massa le causó un agujero importante a las provincias, ya que este impuesto es coparticipable. Pero se evaluó, en ese momento, la posibilidad de compensar las arcas provincial coparticipando el impuesto PAIS o el impuesto al cheque.

M Ricardo Quintela (1).jpg

La Casa Rosada recibe a los mandatarios provinciales

Este viernes, la gran mayoría de los gobernadores asistirá a la Casa Rosada. Sin embargo, Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) ya adelantaron que no irán. Aún es una incógnita si el gobernador bonaerense dirá presente. “Si es una reunión de trabajo con el Presidente, por supuesto que iré”, dijo Axel Kicillof.

Pero es difícil que alguien le haya podido asegurar que eso ocurrirá porque la presencia de Javier Milei en ese encuentro no está confirmada. Los anfitriones serán, en principio, Guillermo Francos y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Quien no podrá estar por razones de agenda es el ministro de Economía, Luis Caputo, quien viajó el miércoles por la noche a Punta Cana para asistir a una reunión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Las actividades en el encuentro del BID se extenderían hasta el sábado, por lo que se descarta que Caputo pueda estar presente en el encuentro con los mandatarios. De cualquier manera, .el titular del Palacio de Hacienda viene manteniendo reuniones con los demás miembros del Gabinete para presentar una propuesta ordenada en el encuentro.

El temario de la reunión no fue comunicado

Ninguno de los gobernadores que ya han confirmado que estarán presentes -que al jueves son alrededor de 20, incluyendo a Martín Llaryora y a Maximiliano Pullaro- sabe con certeza el temario de la reunión. Estiman que habrá algunos detalles sobre el contenido del paquete de alivio fiscal que el Gobierno prometió tratar, a cambio de respaldo para aprobar una nueva Ley Ómnibus.

En el contenido de ese proyecto reside uno de los puntos centrales de la reunión. Los mandatarios quieren conocer de primera mano cuáles son los artículos que Milei les pedirá que apoyen en el Congreso. En la Casa Rosada aseguran que a lo largo de las últimas semanas se instaló la idea de que el Gobierno no negocia, pero que la Ley Bases terminó con 300 artículos menos de los que empezó. Y por eso subrayan su voluntad de conversar y negociar.

Lo cierto es que después del fracaso del primer intento que hizo de que se aprobara la Ley Bases, ahora el Gobierno buscará recorrer un camino más prolijo: iniciar una negociación ordenada, hacerla con los gobernadores y que sea llevada adelante por los dos ministros en los que más confía Javier Milei, que son Guillermo Francos y Nicolás Posse.