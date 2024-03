El Gobierno anunció que podría cobrar Ganancias de forma retroactiva si no se aprueba la Ley Omnibus

Esta mañana el ministro del Interior Guillermo Francos sugirió que sin una Ley aprobada por los legisladores, los empleados en relación de dependencia que gozaron de una reducción del pago del Impuesto a las Ganancias a fines del año pasado van a tener que pagarlo en forma retroactiva.

Según informaron desde la cartera, el problema surge por un tecnicismo propio de la forma en que Sergio Massa interrumpió las percepciones del tributo en octubre, noviembre y diciembre pasados. Especialistas calculan que serían unos $2.200 millones de salarios que ya se pagaron y que generaría deudas que parten de entre $500.000 y $600.000 por contribuyente.

“Un tema es que se hizo tan mal el tema del decreto, hubo un decreto que sancionó el Gobierno de Massa por el cual se quitó la atribución de hacer las retenciones a las empresas a los trabajadores en relación de dependencia”, dijo Francos en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Y cuando se sanciona la ley, se sanciona para el período fiscal siguiente, para 2024. En los meses de 2023 en los que no se hizo la retención, no quedó eximido el impuesto. Toda esa gente que quedó en esa situación, si no se soluciona con esta Ley el tema, van a quedar sujetos a pagar por ese trimestre de 2023, porque eso es el período fiscal 2023, y la ley lo planteó para el 2024. Es un tema que hay que solucionar”, agregó el funcionario.

El problema estaría en un bache legal que tuvo la reducción de Ganancias decidida por el Gobierno anterior. Massa consiguió aprobar una Ley que reducía el pago del impuesto para este año, norma que contó con el voto del entonces diputado nacional y hoy presidente Javier Milei. Para cubrir ese bache, Massa acompañó la sanción de la Ley con un decreto en el que se le indicaba a la AFIP no retener Ganancias a los salarios del último trimestre del año pasado que hayan quedado debajo del nuevo piso.

Francos argumentó que la quita de retenciones a las empresas y trabajadores en relación de dependencia era para el período fiscal de 2024, por lo que hay cuatro meses de 2023 en los que no se cobró el impuesto.

La incertidumbre sobre el cobro retroactivo de Ganancias generó preocupación entre los contribuyentes, con estimaciones que sugieren deudas que podrían alcanzar los $2.200 millones en total. Expertos contables señalan que estas deudas podrían oscilar entre los $500.000 y $600.000 por contribuyente.