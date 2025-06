Milei sobre Malvinas: "Basta de nacionalismo de pacotilla"

Con su estilo habitual, Milei utilizó las redes sociales para expresarse sobre la declaración del organismo continental, que reafirmó el apoyo regional a la posición argentina. “Las Malvinas son argentinas”, escribió, alineado con el comunicado oficial difundido por la Cancillería que conduce Gerardo Werthein, pero con un tono más confrontativo.

El jefe de Estado apuntó así contra lo que considera posturas “vacías” o “simbólicas” en torno al reclamo de soberanía, y buscó posicionar su gestión como pragmática y eficaz en el terreno diplomático.

En lugar de nacionalismo de pacotilla y berreta, nosotros desde el Gobierno respondemos con acciones claras y resultados concretos.

— Javier Milei (@JMilei) June 27, 2025

La frase “nacionalismo de pacotilla y berreta” no pasó desapercibida y generó repercusión en distintos sectores políticos. Si bien Milei no mencionó a nadie en particular, el comentario fue leído como una crítica a administraciones pasadas que hicieron de Malvinas una bandera discursiva sin avances concretos.

El apoyo de la OEA, si bien es un gesto diplomático, fue interpretado por el oficialismo como una victoria estratégica en un contexto en el que el Gobierno intenta reposicionar la política exterior argentina. Durante la asamblea general realizada en Antigua y Barbuda, los 34 Estados miembros aprobaron por aclamación una declaración que llama a “reanudar negociaciones bilaterales” sobre la soberanía del archipiélago.

Por su parte, el representante argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, defendió la postura nacional: “Esta controversia debe resolverse mediante el diálogo”, dijo, y cuestionó la negativa del Reino Unido a dialogar, escudándose en la “libre determinación” de los habitantes británicos de las islas.

En paralelo, el canciller Werthein reafirmó días atrás, ante el Comité de Descolonización de la ONU en Nueva York, el “compromiso irrenunciable de la Argentina con la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur”.

Sin embargo, fue la voz del Presidente la que capturó la atención en esta oportunidad, al imprimirle un sello personal al respaldo regional. En su visión, el reclamo por Malvinas no debe quedar en manos de un “relato”, sino traducirse en política concreta. Con ese mensaje, Milei busca consolidar una nueva narrativa soberana, alejada del simbolismo tradicional y anclada en su lógica de “resultados”.