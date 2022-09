El intercambio comercial tuvo un déficit de US$ 300 millones

Según informó el Indec, el intercambio comercial de agosto marcó un déficit de US$300 millones interanual, por una merma de las exportaciones.

El intercambio comercial de agosto marcó un déficit de US$ 300 millones, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El rojo del intercambio es resultado de las exportaciones que sumaron US$ 7.537 millones, con una merma del 6,9% interanual, mientras que las importaciones fueron de US$ 7.837 millones, con un alza del 36,2% respecto a igual mes de 2021.