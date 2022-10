El Papa y un mensaje contra la "polarización agresiva" en Argentina

"Nada importante ni estable se logrará con la polarización agresiva", advirtió el Sumo Pontífice en una carta enviada al arzobispo de La Plata, monseñor Víctor Manuel Fernández, quien la compartió en sus redes sociales.

Días atrás, Fernández junto a dirigentes oficialistas y opositores realizaron una celebración en la Catedral platense en reconocimiento al Papa Francisco.

En ese acto estuvieron el gobernador Axel Kicillof y su gabinete; los intendentes Julio Garro (La Plata), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso) y Gonzalo Peluso (Magdalena), y legisladores de todos los partidos políticos, así como representantes sindicales y de distintos credos.

Mediante una misiva, Bergoglio agradeció el gesto y destacó el hecho de que formaron parte del acto integrantes de diferentes espacios políticos.

Embed Carta del Papa Francisco con mensaje a nuestro país pic.twitter.com/Zidawb8tP2 — Víctor Manuel Fernández, Tucho, obispo, monseñor (@Tuchofernandez) October 4, 2022

"Me consuela el alma que mi persona haya hecho posible ese momento de comunión, de encuentro más allá de las diferencias, porque a veces estas pequeñas 'treguas' impiden que sigan avanzando la violencia y los enfrentamientos", dijo el Papa.

Y agregó: "Me llegaron varias repercusiones del acto que se organizó el pasado jueves 29 en la Catedral de La Plata y quiero hacerles llegar a quienes asistieron mi más sentido agradecimiento. Me gustó que no se tratara de un 'homenaje' sino de un acto de afecto y reconocimiento que expresa los lazos que nos unen".

Francisco subrayó que lleva a la Argentina "en el corazón", pese a que no ha podido visitarla todavía como Papa desde su asunción en 2013, y sostuvo que en el acto en su nombre se formó "un hermoso cuadro" con personas de diferentes rangos sociales y creencias.

Por último, el Papa les envió a los que participaron de la celebración su afectuosa bendición, pidiéndole al Señor que los haga artífice de paz, de Justicia y de prosperidad para el armado de un mundo mejor.