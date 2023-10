Alarma en Unión por la Patria debido a la potencial repercusión del escándalo del "Yategate" en el electorado. Las denuncias penales y los juzgados intervinientes.

“No, no estaba al tanto. Me enteré como todos por las redes. Me puse a averiguar, y cuando confirmé que eso había ocurrido, después de una charla, él presentó la renuncia y yo se la acepté de inmediato”. La frase pertenece a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y tal vez el principal afectado por el escándalo desatado por el viaje que realizó su entonces jefe de Gabinete, Martín Insaurralde a Marbella en compañía de una modelo erótica que subió fotos de todos los lujos de ese periplo.