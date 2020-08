En ese marco, el titular de la cartera sanitaria dijo que las explicaciones las tienen que dar los exfuncionarios del macrismo que “están habitualmente en la televisión explicando lo que hay que hacer, dando consejos” sobre cómo manejar la pandemia de coronavirus.

Las vacunas vencidas, que estaban en un frigorífico del barrio de Constitución, representan un costo total de 1.400 millones de pesos. Fueron compradas entre 2015 y 2019. Son vacunas Prevenar 13, Sabin Oral, antipoliomielítica, anti cólera y DPT-A. Nunca se usaron y se vencieron.

"Son vacunas vencidas que no se habían distribuido a las provincias; nunca estuvieron a disposición de los argentinos. Son más de 12 millones de vacunas antigripales y 600.000 dosis de la vacuna triple”, precisó en diálogo con la prensa el titular de la cartera de Salud, que concurrió a ese lugar y exhibió las cajas de las vacunas vencidas.

"Al iniciar nuestra gestión, nos llegaron facturas de este lugar, que es un frigorífico, vinculadas con el estibaje de vacunas. Cuando vinimos a ver, nos encontramos con todas vacunas vencidas que no se habían distribuido a las provincias", continuó Ginés.

"Son elementos que nunca estuvieron a disposición de los argentinos. Hablamos de más de 12 millones de vacunas antrigripal y 600 mil dósis de la Triple. La vacuna Triple, en 2018, tuvo una bajísima cobertura en la Argentina. Es decir, los argentinos compramos las vacunas, las pagamos y no se distribuyeron. Me parece una barbaridad", sentenció.

"A veces queda un remanente, pero nunca ocurrió que no se hayan distribuido. Que no estén a disposición de la gente. Desconozco qué ocurrirá en relación a esas personas que no fueron debidamente vacunadas, tal vez lo sepamos más adelante".

"No sé cómo explicar esto. En el fondo, se trata de un Gobierno al que no le importó la gente. Gastar la plata de la gente, para que después no esté a disposición... yo no sé cómo se llama eso", concluyó.