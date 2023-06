Gerardo Morales criticó a Patricia Bullrich por proponer una alianza con Milei

“Soy candidato a presidente por el radicalismo con Horacio, con Lilita y con Miguel Pichetto y formamos parte de un espacio que se viene generando dentro de Juntos por el Cambio que tiene una concepción de ampliar lo más que se pueda la coalición para poder tener la musculatura y la capacidad para gobernar”, explicó líder radical.

Y agregó: “ Nuestro objetivo es en el primer año poder lograr la unificación del tipo de cambio, salir del cepo lo más pronto posible, lo que no se va a hacer poder hacer de la noche a la mañana, porque no hay condiciones objetivas para eso, pero sí con un programa que venimos trabajando en lo macro y también para resolver la micro, el programa de desarrollo federal. Estas son las coincidencias que tenemos en ese espacio”.

DEn esa misma línea, el gobernador de Jujuy disparó contra la postulante del PRO: “A Patricia Bullrich le dije que tenía que bajar una cambio con relación a las cosas que venía diciendo, a descalificaciones. Primero empezó con Horacio (Rodríguez Larreta) después me metió a mí y lo que tenemos que lograr desde Juntos por el Cambio es un debate de ideas con respeto”.

Fue en ese marco que Morales sentenció: “El radicalismo tiene un programa que está bastante acordado con equipos de Lilita, del peronismo y del larretismo dentro del Pro. Tenemos un programa de gobierno que es el que van a cumplir nuestros legisladores. Nosotros estamos muy lejos de Milei, hay que tener cuidado con eso".

Por último se preguntó: "¿Para qué quiere Patricia Bullrich hacer una alianza con Milei, para privatizar la educación pública o habilitar la venta de armas o reglamentar la venta de órganos? ¿Qué se va a acordar con Milei? Esos son algunos de los puntos cruciales que no compartimos, no son puntos secundarios del debate que nos va a cruzar durante toda la campaña. Ese es el debate no la descalificación”.