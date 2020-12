Hebe de Bonafini pidió que Alberto la escuche

"Me parece que al pueblo no lo está escuchando. Escucha todo lo otro, a nosotros no nos escucha", aseguró Hebe de Bonafini en su análisis del primer año de gobierno del Frente de Todos.

"Él es una buena persona, quiere hacer las cosas bien pero todo lo que quiere hacer no se puede hacer", agregó en declaraciones a radio AM530.

Luego Bonafini continuó con otras críticas a Alberto Fernández y en cambio elogió a Cristina Kirchner.

"Nunca habla de nosotros, siempre dice 'yo', 'yo'. Rescato el discurso de Cristina que, cuando ganaron las elecciones, le dijo al Presidente que escuchara al pueblo", aseguró.

Hebe de Bonafini dijo que Alberto Fernández "está ocupado en otras cosas" porque "permitió que la Corte Suprema de Justicia confirme la condena del ex vicepresidente Amado Boudou", por ejemplo.

"Amado dio una clase de alta política, hay que guardarlo y escucharlo. Sabe mucho, es un tipo muy formado, sabe hablar, cómo y de qué. Amado y Cristina son dos casos emblemáticos de persecución política por lo que hicieron”, agregó Hebe.

"Entre (Sergio) Berni, que se parece mucho a la (Patricia) Bullrich, y Fernández, que no quiere tocar a la Corte, no sé qué va a pasar. Porque son poderes reales", sostuvo además.

UN ANTECEDENTE

En julio de este año, Alberto Fernández le había respondido a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, tras sus críticas a la reunión con la oposición, y sostuvo que tiene "la enorme responsabilidad de ser el Presidente de todos los argentinos".

"Ustedes saben muy bien que en la mesa de este Presidente se sienta gente de empresas grandes, medianas y pequeñas, trabajadores y trabajadoras, movimientos sociales, estudiantes, jóvenes, nuestros científicos, todos y todas, porque esa es mi responsabilidad", enfatizó el jefe de Estado en una carta dirigida a las Madres.

Luego de las duras críticas de Hebe de Bonafini, que dijo sentirse "herida y agraviada" por los encuentros que Fernández mantuvo con empresarios y referentes de Juntos por el Cambio, el mandatario nacional señaló: "Desarmar esa trama compleja de desigualdades económicas, sociales y culturales, requiere de toda nuestra voluntad e inteligencia para asegurarnos de que cada paso que vayamos dando no implique luego una decepción".