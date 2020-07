Horacio Rodríguez Larreta: "Es el inicio de un plan gradual"

"La pandemia hizo que se restrinjan libertades en todo el mundo. Este plan se apoya en el comportamiento que tenemos como sociedad para recuperarlas y para reducir el riesgo de volver atrás", dijo Rodríguez Larreta.

Y, agregó que "el inicio de este plan gradual no significa de ninguna manera que le hayamos ganado al virus. Tenemos que seguir cuidándonos para poder avanzar".

larreta, en conferencia de prensa.

ADEMÁS:

¿Cómo sigue el aislamiento en la Ciudad a partir del lunes 20?

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó este viernes que en la ciudad de Buenos Aires se “va a avanzar en un plan integral y gradual de puesta en marcha” de apertura de la cuarentena, que se realizará “con mucha progresividad” y que “puede tener avance y retrocesos según los datos”.

"Confiamos en la responsabilidad de todos los ciudadanos"”, dijo Rodríguez Larreta al hablar desde la residencia de Olivos, donde precisó que ya tienen aprobados 100 protocolos de diversas actividades y que el plan de apertura previsto consta de seis etapas.

"Acostumbrarse a convivir con la enfermedad" a partir de mañana, manifestó Rodríguez Larreta", y agregó que "Tenemos que trabajar juntos para ir sumando actividades de manera cuidada".

Además, advirtió: "Es un momento muy difícil, pero no es para siempre, y la forma de salir adelante es entre todos. El esfuerzo es muy grande, no lo tiremos por la borda. Que iniciemos un plan no significa que la pelea esté ganada, porque los contagios son altos y tenemos que convivir con el virus".