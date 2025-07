Milei recibe a la Mesa de Enlace con las retenciones en el centro de los reclamos

El titular de la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, confirmó que el encuentro será con "agenda abierta" y adelantó: "Vamos a ir con nuestro reclamo por las retenciones". Otros temas a discutir resultarán "la infraestructura y la conectividad", debido al "estado preocupante" de las rutas.

El dirigente enfatizó la necesidad de entender el término "campo", buscando desmitificar la percepción de que agrupa sólo a "gente potentada".

Soja.jpg Las retenciones volvieron días atrás al 33%.

El 30 de junio pasado, expiró la ventana temporal de reducción de las retenciones a la exportación de soja y maíz, mientras que la reducción sí fue prolongada para el trigo y la cebada. "El campo argentino requiere reglas claras, previsibilidad y una Argentina sin retenciones", afirmó la Mesa de Enlace días atrás en un comunicado.

“La presión fiscal asfixiante, inequitativa e injusta ataca la competitividad del sector en cada provincia donde la cadena agroindustrial define el desarrollo, el empleo y la calidad de vida", agregó el texto.

Para el sector, la vuelta de las retenciones a sus niveles originales deterioró los márgenes de los productores. Entre enero y junio, la administración de La Libertad Avanza había reducido la alícuota de la soja de 33% a 26% y la del maíz del 12% al 9,5%. Con la finalización del beneficio, la soja volvió al 33% y el maíz al 12%.

Según cálculos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), estas retenciones vuelven inviable gran parte de la producción, con el 80% del área sojera y casi el 60% de la maicera en riesg

Por su parte, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Ignacio Kovarsky, hizo una fuerte crítica al Ejecutivo nacional por no haber hecho permanente la reducción de retenciones. El dirigente afirmó que "este Gobierno todavía no cumplió nada" y sostuvo que el bolsillo del productor "no aguanta más", ya que exportar resulta cada vez más difícil y los impuestos a la exportación son "un robo, con cualquier gobierno".

"Las retenciones representan apenas el 5% de los ingresos del Estado. El 78% entra por IVA. Si producimos más, exportamos más, el Estado recauda más. Así se puede pagar mejor a los jubilados, a los médicos, a la policía. Pero necesitamos agrandar la torta, no repartir siempre la misma”, consideró Kovarsky.