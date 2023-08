A través de un video publicado en redes sociales, titulado “Chau SUBE”, el precandidato asegura que este medio de pago “ya quedó viejo” y se pregunta: “¿Cuántas veces quisiste viajar en transporte público y no encontraste tu tarjeta SUBE, o peor, no pudiste recargarla" Y si sos turista, ni te cuento, no hay manera de que te puedas subir al subte o al colectivo”.

El precandidato a suceder a Horacio Rodríguez Larreta en la jefatura de Gobierno aseguró que “el mundo” ya fue para otro lado “en relación a los medios para pagar el transporte”.

"Si soy jefe de Gobierno, quiero que puedas utilizar el transporte público con tu celular o con una tarjeta de crédito directamente. Porque no hace falta inventar la rueda y, de nuevo, esto quedó viejo”, dice, tras lo cual arroja al suelo una tarjeta SUBE.

Desde el entorno del precandidato del PRO explicaron que la iniciativa está pensada como algo "complementario" al sistema utilizado actualmente.

Aseguraron que "si el Gobierno nacional acompaña se buscaría nacionalizar" la propuesta, mientras que, de lo contrario, los nuevos medios de pago como la tarjeta de crédito o el teléfono celular funcionarían en el subte, el Premetro y las más de 30 líneas de colectivos que tienen su recorrido íntegramente en la Ciudad de manera complementaria a la SUBE.

"Podrían convivir los dos sistemas", insistieron.

En tanto, desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) pusieron reparos a esta propuesta al decir que es necesario “estudiarla a fondo en todas sus aristas, no solo como medio de pago”.

"La SUBE no es solo un medio de pago. Tiene otros usos adicionales: cada validador incluye un GPS que registra (en caso de colectivos) si hace kms o no, horarios y la geolocalización de la demanda. Y es además un modo de fiscalización del servicio que hoy es financiado 85% por subsidios, y que en cualquier escenario (incluso subsidiando en forma directo al pasajero ) necesita un medio de control viable”, señalaron desde esta asociación por redes sociales.

Desde su lanzamiento en 2009, el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) permitió erradicar rápidamente el uso de dinero físico en colectivos, trenes y subtes.

Según el BCRA, los usuarios de transporte público realizaron casi 400 millones de viajes en marzo de 2023 mediante la tarjeta SUBE, lo que representa $ 12.800 millones.