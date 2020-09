Juan Emilio Ameri (1973 -2020), un antihéroe involuntario e impresentable

Con el simple besuqueo de una teta femenina, un diputado desbordado por la lascivia y la desidia, escandalizó a todo el país y provocó la reacción inmediata de toda la clase política. Así fijó el límite que no se debe pasar: legislar y copular al mismo tiempo no está permitido. Por ahora, peor que Ameri no hay nadie (solo por ahora).

El Sargento Juan Bautista Cabral murió el 3 de febrero de 1813 en el combate de San Lorenzo cuando heroicamente socorrió al general José de San Martín que había caído de su caballo y estaba indefenso. Sin pensarlo, con un arrojo innato, salvó a su jefe, sin saber que con ese acto salvaba la Independencia de la Argentina y de toda América del Sur.